Почему ракету "Циркон", которой атаковали Киев, так трудно сбить: объяснение эксперта
Российская ракета «Циркон» преодолевает зону действия противовоздушной обороны за доли секунды, что оставляет украинским военным минимум времени на реакцию, заявил руководитель учебного департамента центра для пилотов дронов Дмитрий Следюк.
Главная сложность перехвата российских гиперзвуковых ракет «Циркон» заключается в их колоссальной скорости, заставляющей системы противовоздушной обороны работать на грани возможностей.
По его словам, этот тип ракет способен проходить зону действия ПВО в считанные мгновения, что почти не оставляет украинским защитникам времени на размышления.
«Даже скорость около 6 тысяч километров в час оставляет расчетам ПВО минимум времени на выявление цели, передачу данных и принятие решения по поражению», — отметил Следюк.
Эксперт отметил, что эффективно противодействовать таким воздушным целям потенциально способны только самые современные зенитно-ракетные комплексы. Среди них — американские системы Patriot и европейские SAMP/T.
В то же время Дмитрий Следюк подчеркнул: в случае с атаками «Цирконами» решающими становятся не только тактико-технические характеристики самих комплексов, но скорость и слаженность работы всего оборонного звена Украины.
Напомним, в ночь на 2 июня армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Украине. Россияне применили 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов. Среди ракет были и Цирконы, которые Россия направила на Киев.