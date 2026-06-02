Почему ракету "Циркон", которой атаковали Киев, так трудно сбить: объяснение эксперта

Ракета «Циркон»

Главная сложность перехвата российских гиперзвуковых ракет «Циркон» заключается в их колоссальной скорости, заставляющей системы противовоздушной обороны работать на грани возможностей.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил руководитель учебного департамента учебного центра для пилотов дронов Дмитрий Следюк.

По его словам, этот тип ракет способен проходить зону действия ПВО в считанные мгновения, что почти не оставляет украинским защитникам времени на размышления.

«Даже скорость около 6 тысяч километров в час оставляет расчетам ПВО минимум времени на выявление цели, передачу данных и принятие решения по поражению», — отметил Следюк.

Эксперт отметил, что эффективно противодействовать таким воздушным целям потенциально способны только самые современные зенитно-ракетные комплексы. Среди них — американские системы Patriot и европейские SAMP/T.

В то же время Дмитрий Следюк подчеркнул: в случае с атаками «Цирконами» решающими становятся не только тактико-технические характеристики самих комплексов, но скорость и слаженность работы всего оборонного звена Украины.

Напомним, в ночь на 2 июня армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Украине. Россияне применили 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов. Среди ракет были и Цирконы, которые Россия направила на Киев.

