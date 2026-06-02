РФ атаковала Киев рекордным количеством гиперзвуковых «Цирконов»: Игнат рассказал тревожные детали

Циркон

Во время ночной массированной атаки армия РФ запустила по Украине восемь гиперзвуковых ракет Циркон. Это наибольшее количество таких воздушных целей за один обстрел.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Во время сегодняшней атаки россияне 73 ракеты, большинство из них летели по баллистической траектории. В частности, оккупанты ударили восемью ракетами «Циркон». По словам Игната, четыре эти воздушные цели запустили утром, а четыре с территории временно оккупированного Крыма с южного направления.

Заметим, что из-за гиперзвуковой скорости время подлета «Циркона» критически мало. Например, в Киев из оккупированного Крыма она долетает ориентировочно через 3–6 минут.

«В итоге достаточно большое количество попаданий баллистических ракет. География удара сегодня несколько отличалась с 24 мая. Тогда основное направление было Киев — в основном все средства воздушного нападения противника атаковали столицу», — сказал Игнат.

Впрочем, в эту ночь под ударами были и другие регионы. В частности, Днепр, Харьков и Запорожье.

Силы ПВО сбили 26 из 27 крылатых ракет типа Х-101 и три «Калибра». В то же время, с баллистическими ракетами, говорит представитель ПС, результат хуже. Удалось сбить только 11 воздушных целей. Зафиксировано 30 попаданий.

Атака на Киев 2 июня — что известно

Ночью РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 БпЛА разных типов. В частности, из Крыма и Курской области оккупанты запустили восемь противокорабельных ракет 3М22 «Циркон».

Этими воздушными целями россияне атаковали Киев и ночью, и утром. После 07:00 в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В столице произошли мощные взрывы . Мониторы сообщили об атаке «Цирконами».

По данным ПС и власти, основным направлением удара был Киев. В результате попаданий в разных районах города были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Кроме того, в столице количество жертв продолжает расти . Известно о пяти погибших и более 60 — травмированных.

