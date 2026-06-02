Россияне обстреляли логистические склады в областном центре Украины: последствия удара шокируют (видео)

Последствия атаки по Днепру

Российские оккупационные войска нанесли целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре Днепра, уничтожив склады сразу нескольких крупных компаний. Среди пострадавших объектов — известная национальная логистическая фирма. После попадания вражеского беспилотника на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Около сотни спасателей, десятки единиц специальной техники и городские водовозы почти сутки непрерывно укрощали разъяренную стихию.

Чудом обошлось без человеческих жертв, однако совершенные врагом материальные убытки будут огромными. На месте происшествия побывала корреспондент ТСН Анастасия Неверная.

Обстрелы складов в Днепре: что известно

Мощный пожар, вспыхнувший на левом берегу Днепра, был хорошо виден практически со всех уголков города. По официальным данным ГСЧС, огонь мгновенно охватил огромную площадь — более десяти тысяч квадратных метров. Укротить пламя пыталась почти сотня пожарных, однако их работе постоянно мешали объявления воздушных тревог, которые той ночью почти не утихали в Днепре и области.

Между тем в сети быстро распространилось видео, снятое очевидцами, как российский беспилотник пролетает над жилыми кварталами Днепра и заходит на удар непосредственно над логистическими складами.

После громкого прилета здания и припаркованные рядом грузовые автомобили охватило открытое пламя, а в небо поднялся гигантский столб черного дыма. Спасательные работы приходилось координировать в условиях постоянного риска, ведь небо над городом снова зафиксировало угрозу повторных атак.

«Потерял сознание под потолком»: свидетельства очевидцев

Сергей работает охранником на почтовом складе и во время вражеской атаки оказался в самом эпицентре взрыва. Мужчина вспоминает, что сначала услышал характерный звук приближения беспилотника, но из-за рабочего шума внутри помещения не сразу сориентировался.

Сергей, охранник склада: «Маленький звук был, я еще подумал — то ли мне кажется, потому что там уже работал склад, немножко шум был. Потом взрыв, меня привалило потолком. Я немного потерял сознание, минуты на три».

Другая сотрудница компании, Наталья, экстренно пришла на территорию подменить своих коллег. Те из-за пережитого сильнейшего шока и острой реакции на стресс просто не смогли физически выйти на смену после ночного прилета. Женщина со слезами на глазах смотрит на место своей работы, ведь пройти внутрь до сих пор невозможно.

Наталья, работница предприятия: «Отсюда сбоку видно, что склада нет, он сгорел дотла, полностью сгорел. Дым же видите сами какой стоит, запах гари. Плюс химия была у нас, бытовая химия. Ну огромный склад был у нас».

Как работали пожарные

Спасатели отмечают, что сложность этого пожара оказалась чрезвычайной. Из-за высокой температуры и разрушения капитальные металлоконструкции здания обвалились внутрь, образовав завалы, которые заблокировали пожарным прямой доступ к внутренним очагам горения.

Из-за опасности дальнейших обвалов бойцам ГСЧС пришлось действовать крайне осторожно.

Несмотря на колоссальные масштабы разрушений, эта циничная российская атака на гражданскую логистическую компанию не унесла ни одной человеческой жизни и обошлась без травмированных. Это стало возможным исключительно благодаря четкой дисциплине — абсолютно все сотрудники, находившиеся на ночной смене, после первых сигналов опасности заранее спустились в обустроенное укрытие.

