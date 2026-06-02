"Don't push the horses" и флаг Украины: Кабайел оригинально вызвал Усика на бой
Немецкий боксер желает провести титульный поединок с украинцем.
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел оригинальным видеообращением вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.
Креативный ролик немецкий боксер опубликовал на своей странице в Instagram.
На видео Кабеел смотрит свою встречу с Усиком после недавней победы украинца над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном в египетской Гизе.
Агит после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.
Далее немец смотрит на совместное фото с Александром, которое когда-то он сам просил сделать, встретив украинца.
Затем в ролике показано, как Кабайел звонит по телефону Усику, но слышит на украинском языке: "К сожалению, отсутствует связь с вашим абонентом".
Агит также разговаривает со своим тренером, промоутером Фрэнком Уорреном и менеджером Спенсером Брауном. Все они обещают, что поединок против Усика состоится.
В видео есть еще одна интересная деталь — во время пробежки Кабайел включает в наушниках трек "Don't push the horses" от группы Мюсли UA. Песня была создана после того, как Усик сказал эту фразу на пресс-конференции перед реваншем с Даниелем Дюбуа и она моментально разорвала Сеть.
Кроме того, на доме, мимо которого пробегает Кабайел, висит флаг Украины с надписью "Stop war" ("Остановите войну — прим.).
В конце видео немец бьет мешок с фото лица Усика.
"Я уже достаточно долго молчал. Теперь пора "to push the horses". WBC хочет увидеть бой. Болельщики тоже этого хотят. И ты согласился на это на ринге. Итак, Усик: давай сделаем это. А если нет, то освободи титул и дай шанс следующему поколению", — написал Кабайел под видео.
Ранее британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.
Всемирный боксерский совет (WBC) уже санкционировал бой Усика против Кабайела.
33-летний Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.
Усик также еще ни разу не проигрывал на профиринге. В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках.
