Чому ракету "Циркон", якою атакували Київ, так важко збити: пояснення експерта

Ракета "Циркон"

Головна складність перехоплення російських гіперзвукових ракет «Циркон» полягає в їхній колосальній швидкості, яка змушує системи протиповітряної оборони працювати на межі можливостей.

Про це в етері телеканалу «Київ24» заявив керівник навчального департаменту навчального центру для пілотів дронів Дмитро Следюк.

За його словами, цей тип ракет здатен проходити зону дії ППО за лічені миті, що майже не залишає українським захисникам часу на роздуми.

«Навіть швидкість близько 6 тисяч кілометрів на годину залишає розрахункам ППО мінімум часу на виявлення цілі, передання даних і ухвалення рішення на ураження», — наголосив Следюк.

Експерт зазначив, що ефективно протидіяти таким повітряним цілям потенційно спроможні лише найсучасніші зенітно-ракетні комплекси. Серед них — американські системи Patriot та європейські SAMP/T.

Водночас Дмитро Следюк підкреслив: у випадку з атаками «Цирконами» вирішальними стають не лише тактико-технічні характеристики самих комплексів, а й швидкість та злагодженість роботи всієї оборонної ланки України.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня армія Російської Федерації здійснила комбінований удар по Україні. Росіяни застосували 729 засобів повітряного нападу: 73 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 656 БпЛА різних типів. Серед ракет були і «Циркони», які Росія скерувала на Київ.

