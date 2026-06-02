Путин готовит новый удар: эксперт назвал два опасных сценария

Войска страны-агрессорки России не откажутся от террора, а потому могут усилить атаки. Существует два возможных сценария ударов по Украине.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии «РБК.Украина».

Эксперт акцентирует внимание на том, что Кремль не может реализовать стратегические цели на фронте. оккупанты не только несут большие потери. Еще растут удары по их логистике. Поэтому, считает Мусиенко, «фюрер» РФ Владимир Путин пытается создать «картинку победы» для собственного населения.

«Путин ищет что-то, что ему создаст для российской аудитории и для мира какую-нибудь картинку силы, которую он контролирует ситуацию. Другого пути, кроме террористических преступлений, кроме этих актов террора против гражданского населения у него просто нет», — сказал эксперт.

По словам Мусиенко, существует два возможных варианта развития событий по обстрелам РФ. Первый предусматривает то, что в углу россияне могут попытаться создать проблемы в энергетике во время пиковой нагрузки.

Другой сценарий предполагает, что Россия будет накапливать ракеты до осени. оккупанты могут взять определенную паузу, чтобы собрать ракеты и дроны, чтобы попытаться сорвать начало отопительного сезона в сентябре. Впрочем, паузы без атак не будет, считает Мусиенко. оккупанты просто могут применять меньше баллистики, а больше БпЛА.

«И к осени, если мы говорим о возможности возобновления осенью реального переговорного процесса, это, конечно, может усилиться», — подытожил Александр Мусиенко.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов выразил мнение о том, что удары по Киеву станут жестче. По его словам, атаки будут отличаться большим количеством ракет, которые оккупанты способны применить за один обстрел. Таким образом, Москва будет больше ориентироваться на террор против гражданского населения.

Отметим, что во время атаки по Киеву 2 июня россияне запустили восемь гиперзвуковых ракет Циркон. Авиационный эксперт Валерий Романенко подчеркнул, что враг существенно увеличил выпуск этого вооружения. Согласно данным Генштаба ВСУ, на 15 апреля арсенал таких ракет составляет около 230 единиц.

