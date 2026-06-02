На Буковине мобилизовали гражданина Германии: ответ ТЦК

Международный скандал на Буковине: нардеп заявил о мобилизации гражданина Германии, в ТЦК все отрицают / © ТСН

Народный депутат Георгий Мазураш утверждает, что на Буковине мобилизовали гражданина Германии, который приехал в гости к родственникам. Мужчину якобы прекратили украинское гражданство в 2017 году.

Об этом Мазураш рассказал в Facebook.

«В настоящее время „бусифицированный“ гражданин Германии находится в учебном центре. О похищении их соотечественника уже знают в Посольстве Германии в Киеве», — утверждает нардеп.

Мазурашу также опубликовал, как он утверждает, справку от посольства Украины в Германии, что мужчина является гражданином Германии. Украинское гражданство было прекращено указом президента Украины №387/2017 от 25 ноября 2017 года. На документе стоит подпись тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника (в настоящее время возглавляющего посольство в Бразилии).

В ответе миграционной службы в ТЦК 1 июня говорится, что мужчина получал паспорт гражданина Украины в 2013 году в Кицманском центре миграционной службы. Потому он считается гражданином Украины.

Отмечается, что заявление о выдаче паспорта лежит в архиве, поскольку мужчина уехал за границу на постоянное место жительства. Данные о прекращении гражданства не указаны.

«Бусифицированный» показывает им (ТЦК — Ред.) документ гражданина Германии, который говорит о прекращении гражданства Украины в 2017 году. Они обращаются за справкой о том, что когда ему оформили паспорт гражданина Украины (стандартная процедура для совершеннолетних), и на базе этого высасывают себе из пальца или других органов основание для мобилизации гражданина Германии», — утверждает нардеп.

Мазурашу предположил, что этот инцидент может повлиять на отношения с Германией, которая сейчас является ключевым украинским партнером.

«Германия — наш партнер, среди лидеров Евросоюза. Зачем нашу страну выставлять в таких позорных тонах перед Германией? Понятно, что гражданина Германии, уроженца Черновицкой области, вынуждены будут отпустить… Но зачем таким занимаются», — риторически спрашивает нардеп.

Реакция ТЦК

Черновицкий областной ТЦК и СП заверил, что по данным реестров этот мужчина считается гражданином Украины.

«Мужчина правом на отсрочку не пользовался, военно-врачебной комиссией был признан годным и направлен для прохождения военной службы в одну из воинских частей. Справку о прекращении гражданства на время призыва на военную службу не предоставлял», — говорится в сообщении.

В ТЦК заверили, что их военнослужащие действовали согласно требованиям действующего законодательства.

