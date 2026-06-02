Избиение майора в отставке в Ровенской области: что заявили в ТЦК после появления видео

Избиение майора в отставке в Ровенской области / © УНИАН

В Сети начало распространяться видео, на котором работники ТЦК якобы избивают 61-летнего майора в отставке. Инцидент произошел в Сарнах, что в Ровенской области. В местном ТЦК и СП прокомментировали случай.



Избиение военными ТЦК 61-летнего майора в отставке: что известно

В ТЦК сообщили, что в интернете распространяется видео, в котором говорится, что 61-летний майор в отставке обращается в правоохранительные органы с заявлением о возможном совершении в отношении его неправомерных действий военнослужащими Сарненского районного ТЦК и СП.

В руководстве Ровенского областного ТЦК и СП назначили служебную проверку. В случае установления причастности военных ТЦК к избиению, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Там добавили, что заинтересованы в объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств, а также будут содействовать правоохранительным органам в проведении проверок. В Ровенском областном ТЦК и СП сообщили, что предоставит полиции все необходимые материалы и информацию.

«Просим граждан и представителей медиа пользоваться информацией из официальных источников и воздерживаться от распространения непроверенных сведений», — добавили в ТЦК.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 30 мая 2026 года. Дочь 61-летнего майора в отставке и ветерана боевых действий в Афганистане — Руслана Фараона — Елена, сообщила, что ее отца жестоко избили ТЦК.

Женщина опубликовала кадры избиения своего отца и сообщила, что инцидент произошел в Сарнах 30 мая. По ее словам, Руслан Фараон ехал на велосипеде, когда его остановили мужчины в гражданской одежде и потребовали документы. Когда Руслан попросил показать документы и включил камеру, один из представился как Андрей Пригарский.

После этого у ветерана отобрали телефон, затолкали в белый Renault Duster. В машине 61-летнего мужчину начали избивать, заливать в глаза слезоточивый газ. По словам Елены Фараон, избиение продолжилось во дворе и внутри Сарненского ТЦК (ул. Военная, 20).

Когда сотрудники ТЦК узнали, что Руслан — ветеран Афганистана, его стали обзывать и унижать еще больше. Елена добавила, что ее отца душили и били еще несколько часов.

Сейчас 61-летний мужчина находится в больнице. У него диагностировали перелом четырех ребер, пневмоторакс, черепно-мозговую травму и следы удушения на шее.

Областная полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК).

Военные ТЦК затолкали мужчину в машину, а затем выбросили возле мусорника

Напомним, в Днепропетровской области трое военнослужащих ТЦК силой затолкали мужчину мобилизационного возраста в микроавтобус под предлогом проверки документов. В машине военные психологически давили на потерпевшего и запугивали его.

Когда состояние здоровья мужчины значительно ухудшилось, злоумышленники вместо оказания медицинской помощи выбросили его на землю возле свалки и скрылись. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу.

По данным Нацполиции, после инцидента двое фигурантов перевелись в другие воинские части, а третий остался служить в ТЦК. Двум участникам происшествия уже объявлено о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека (ч. 2 ст. 146 УКУ), а одному из них дополнительно за оставление в опасности (ч. 3 ст. 135 УКУ).

