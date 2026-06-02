Путин все больше боится за себя: что происходит внутри России – Le Monde

Российский диктатор Владимир Путин сталкивается с растущими проблемами из-за затяжной войны против Украины, экономических трудностей и роста недовольства внутри России.

На этом фоне он уделяет все больше внимания своей безопасности, пишет французское издание Le Monde.

Показательным стал визит Путина в Астану в конце мая. Для его передвижения по городу привлекли кортеж из 20 автомобилей, 14 мотоциклов и вертолет наблюдения. По данным издания, такие меры могут свидетельствовать об опасениях Кремля по поводу возможных атак украинских беспилотников.

В последние месяцы украинские дроны регулярно атакуют военные аэродромы, оборонные предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты на территории России. Отдельной проблемой для окупантов стали удары по логистическим маршрутам на захваченных территориях юга Украины.

Издание отмечает, что ситуация на фронте также не отвечает заявлениям Кремля об успехах. По оценке американского Института изучения войны (ISW), темпы продвижения российских войск во время весенне-летнего наступления 2026 существенно замедлились.

В то же время все чаще раздается критика войны даже среди представителей российской провластной среды. В частности, связанный с Кремлем политолог Василий Кашин поставил под вопрос целесообразность расходования ресурсов на бесконечные наступательные операции без достижения стратегических результатов.

Журналисты также обращают внимание на подъем напряжения внутри российских элит. По данным расследователей Important Stories, в Кремле существует недовольство работой силовых структур после ряда ликвидаций российских военных высокого ранга, связывающих с деятельностью украинских спецслужб.

Эксперты отмечают, что Путин оказался в ситуации, когда не может ни добиться заявленных целей войны, ни выйти из нее без политических потерь. В то же время, экономическая ситуация в России ухудшается: растет инфляция, усиливается дефицит кадров, а бюджетный дефицит уже превышает запланированные показатели.

Несмотря на это, аналитики не считают смену власти в России неизбежной. По их мнению, Кремль сохраняет контроль за политическими элитами, а российское общество продолжает адаптироваться к ухудшению условий жизни.

Ранее издание The Washington Post писало, что война России против Украины, начатая Владимиром Путиным как «специальная военная операция» с целью быстрого уничтожения украинской государственности, на пятом году зашла в состояние, которое ряд аналитиков описывает как стратегический «цугцванг», когда любой дальнейший шаг лишь усугубляет положение.

К слову, согласно материалу The Telegraph, атаки дронов на Москву и экономическая стагнация разрушают иллюзию спокойной жизни в России. Аналитики считают, что Кремль приближается к судьбоносному выбору: либо завершать войну, либо переводить страну на военные рельсы «сталинского типа».

В то же время экономика РФ демонстрирует существенное замедление. Главными причинами являются высокие кредитные ставки, западные санкции и удары украинских дронов по НПЗ и портам, выведшие четверть нефтеперерабатывающих мощностей. Представители российского бизнеса и элит убеждены, что единственным действенным способом спасти экономику является завершение войны против Украины. Эксперты прогнозируют РФ длительную стагнацию, выход из которой возможен только при мощном внешнем толчке, в том числе ослаблении санкций.

