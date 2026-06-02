Не Харрисон Форд: Спилберг раскрыл, кто изначально должен был сыграть роль Индианы Джонса

Стивен Спилберг / © Associated Press

Американский режиссер Стивен Спилберг рассекретил имя актера, который должен был сыграть роль археолога Индианы Джонса.

45 лет назад на экраны вышел фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Лента, созданная режиссерами Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом, стала самой кассовой того времени и очень сильно полюбилась зрителями. Вместе с тем исполнитель главной роли — американский актер Харрисон Форд — стал безумно популярным. Но, оказывается, слава могла достаться другому артисту.

Стивен Спилберг признался, что на роль археолога Индианы Джонса сначала выбрали другого актера, пишет Independent. После проб режиссеры отдали предпочтение Тому Селлеку.

«Мы оба пришли к выводу, что роль Индианы Джонса должен сыграть Том Селлек. Он пришел на прослушивание и прочитал свою роль. О, он был великолепен. Его пробы были действительно хорошими. Мне это очень понравилось», — вспоминает Спилберг.

Однако судьба распорядилась иначе. Дело в том, что у Тома Селлека тогда были контрактные обязательства перед каналом CBS. Он играл в сериале «Частный детектив Магнум». Канал не отпустил актера, чтобы тот сыграл Индиану Джонса.

Наконец, Стивен Спилберг и Джордж Лукас продолжили свои поиски исполнителя главной роли дальше. Так они наткнулись на Харрисона Форда, который в конце концов и сыграл в фильме.

