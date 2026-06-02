Голубцы из кабачков: интересный летний рецепт
Когда сезон молодых кабачков в самом разгаре, самое время взглянуть на привычные блюда под новым углом. Если классические голубцы кажутся слишком тяжелыми, а хочется чего-то легкого, сочного и одновременно сытного, стоит обратить внимание на их сезонную альтернативу — голубцы из кабачков.
Лето — лучшее время для кулинарных экспериментов с сезонными овощами. Кабачок давно стал одним из главных героев украинской кухни в теплое время года, его жарят, запекают, добавляют в супы, оладьи и рагу. Но мало кто знает, что он может стать отличной заменой капустным листьям в голубцах.
Именно о таком рецепте рассказали на странице Recipe for Happiness. Блюдо сочетает в себе знакомый вкус домашних голубцов и легкость летних овощей.
Ингредиенты
- кабачки
- 1 кг
- рис
-
- мясо или фарш
- 500 г
- лук
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- яйца
- 2 шт.
- соль
-
- сахар
-
- чёрный молотый перец
-
- томатный сок
-
- сметана
-
Приготовление
Стакан риса залейте двумя стаканами воды, доведите до кипения, после чего выключите огонь и оставьте рис доходить под крышкой.
К готовому рису добавьте фарш.
Одну луковицу мелко нарежьте и добавьте сырой.
Вторую луковицу вместе с натертой морковью обжарьте до мягкости и также введите в начинку.
Посолите, поперчите и добавьте два яйца.
Все тщательно перемешайте.
С помощью овощечистки или специальной терки нарежьте кабачки длинными тонкими пластинами. Чем тоньше будут слайсы, тем легче будет формировать голубцы.
На каждую полоску кабачка выложите примерно столовую ложку начинки и аккуратно заверните рулетиком.
Готовые голубцы плотно выкладывайте в форму для запекания, прижимайте друг к другу, чтобы они не потеряли форму во время приготовления.
Остатки овощной зажарки равномерно распределите сверху.
Для соуса смешайте томатный сок, сметану, щепотку соли и немного сахара.
Смесью залейте голубцы.
Запекайте блюдо около 40 мин при 180°С градусов.
Голубцы из кабачков — отличный пример того, как привычное домашнее блюдо может заиграть новыми вкусами. Они получаются нежными, сочными и значительно легче классических голубцов из капусты. А еще это отличный способ использовать сезонный урожай кабачков и добавить больше овощей в ежедневное меню.