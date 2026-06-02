Рецепты
43
2 мин

Голубцы из кабачков: интересный летний рецепт

Когда сезон молодых кабачков в самом разгаре, самое время взглянуть на привычные блюда под новым углом. Если классические голубцы кажутся слишком тяжелыми, а хочется чего-то легкого, сочного и одновременно сытного, стоит обратить внимание на их сезонную альтернативу — голубцы из кабачков.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час. 40 мин.
120 ккал
Голубцы из кабачков

Лето — лучшее время для кулинарных экспериментов с сезонными овощами. Кабачок давно стал одним из главных героев украинской кухни в теплое время года, его жарят, запекают, добавляют в супы, оладьи и рагу. Но мало кто знает, что он может стать отличной заменой капустным листьям в голубцах.

Именно о таком рецепте рассказали на странице Recipe for Happiness. Блюдо сочетает в себе знакомый вкус домашних голубцов и легкость летних овощей.

Ингредиенты

кабачки
1 кг
рис
мясо или фарш
500 г
лук
2 шт.
морковь
1 шт.
яйца
2 шт.
соль
сахар
чёрный молотый перец
томатный сок
сметана
Голубцы из кабачков

Приготовление

  1. Стакан риса залейте двумя стаканами воды, доведите до кипения, после чего выключите огонь и оставьте рис доходить под крышкой.

  2. К готовому рису добавьте фарш.

  3. Одну луковицу мелко нарежьте и добавьте сырой.

  4. Вторую луковицу вместе с натертой морковью обжарьте до мягкости и также введите в начинку.

  5. Посолите, поперчите и добавьте два яйца.

  6. Все тщательно перемешайте.

  7. С помощью овощечистки или специальной терки нарежьте кабачки длинными тонкими пластинами. Чем тоньше будут слайсы, тем легче будет формировать голубцы.

  8. На каждую полоску кабачка выложите примерно столовую ложку начинки и аккуратно заверните рулетиком.

  9. Готовые голубцы плотно выкладывайте в форму для запекания, прижимайте друг к другу, чтобы они не потеряли форму во время приготовления.

  10. Остатки овощной зажарки равномерно распределите сверху.

  11. Для соуса смешайте томатный сок, сметану, щепотку соли и немного сахара.

  12. Смесью залейте голубцы.

  13. Запекайте блюдо около 40 мин при 180°С градусов.

Голубцы из кабачков — отличный пример того, как привычное домашнее блюдо может заиграть новыми вкусами. Они получаются нежными, сочными и значительно легче классических голубцов из капусты. А еще это отличный способ использовать сезонный урожай кабачков и добавить больше овощей в ежедневное меню.

