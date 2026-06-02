Голубцы из кабачков: интересный летний рецепт

Лето — лучшее время для кулинарных экспериментов с сезонными овощами. Кабачок давно стал одним из главных героев украинской кухни в теплое время года, его жарят, запекают, добавляют в супы, оладьи и рагу. Но мало кто знает, что он может стать отличной заменой капустным листьям в голубцах.

Именно о таком рецепте рассказали на странице Recipe for Happiness. Блюдо сочетает в себе знакомый вкус домашних голубцов и легкость летних овощей.

Ингредиенты кабачки 1 кг рис мясо или фарш 500 г лук 2 шт. морковь 1 шт. яйца 2 шт. соль сахар чёрный молотый перец томатный сок сметана

Голубцы из кабачков tiktok.com/@innakluchnik31

Приготовление

Стакан риса залейте двумя стаканами воды, доведите до кипения, после чего выключите огонь и оставьте рис доходить под крышкой. К готовому рису добавьте фарш. Одну луковицу мелко нарежьте и добавьте сырой. Вторую луковицу вместе с натертой морковью обжарьте до мягкости и также введите в начинку. Посолите, поперчите и добавьте два яйца. Все тщательно перемешайте. С помощью овощечистки или специальной терки нарежьте кабачки длинными тонкими пластинами. Чем тоньше будут слайсы, тем легче будет формировать голубцы. На каждую полоску кабачка выложите примерно столовую ложку начинки и аккуратно заверните рулетиком. Готовые голубцы плотно выкладывайте в форму для запекания, прижимайте друг к другу, чтобы они не потеряли форму во время приготовления. Остатки овощной зажарки равномерно распределите сверху. Для соуса смешайте томатный сок, сметану, щепотку соли и немного сахара. Смесью залейте голубцы. Запекайте блюдо около 40 мин при 180°С градусов.

Голубцы из кабачков — отличный пример того, как привычное домашнее блюдо может заиграть новыми вкусами. Они получаются нежными, сочными и значительно легче классических голубцов из капусты. А еще это отличный способ использовать сезонный урожай кабачков и добавить больше овощей в ежедневное меню.

