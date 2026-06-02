Украина
205
1 мин

Число жертв удара РФ по Днепру в очередной раз возросло: детали

Спасатели продолжают разбор завалов на месте удара РФ по Днепру. Погибших уже 15 человек.

Катерина Сердюк
Удар РФ по Днепру

Число жертв российского удара по Днепру в очередной раз возросло. РФ убила 15 человек.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«До 15 выросло количество погибших из-за российского удара по Днепру этой ночью», — констатировал он.

По данным чиновника, спасатели извлекли из-под завалов дома тела двух женщин и мужчину.

Кровавый удар РФ по Днепру — последние новости

Ранее мы сообщали, что армия РФ массированно атаковала Днепр 2 июня. Враг применил дроны и ракеты всех типов. К сожалению, есть жертвы. В городе фиксируют серьезные разрушения.

Стало известно, что число жертв российской атаки достигло 12 человек. Ранения получили 37 человек, в том числе четверо детей. Более 20 пострадавших находятся в больницах с осколочными ранениями, переломами и минно-взрывными травмами. Поисково-спасательная операция продолжается.

Среди погибших — двое детей: малыш 2023 года рождения и 8-летний мальчик. «Тело 3-летнего ребенка нашли утром, а потом еще и соседей — 8-летнего мальчика и его мать. Из всей семьи уцелел только старший сын», — рассказала корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

