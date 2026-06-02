После смертельной ночной атаки РФ снова ударила по областному центру: "прилет" в многоэтажку (фото)
Агрессор Россия продолжает террор Днепра — днем в городе произошло новое попадание.
Днем 2 июня в Днепре снова раздались взрывы. Во время атаки прямо посреди дня дрон попал в жилой дом.
Об этом сообщили местные медиа.
«В Днепре раздался взрыв», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
Последствия атаки
«Снова попадание дроном в жилой дом», — сообщил городской голова Борис Филатов.
Отметим, что глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил удар по городу.
«Россияне снова нанесли удар по Днепру. Поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил он.
Взрывы в Днепре — что известно
Заметим, в областном центре в 13.51 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении БпЛА в направлении города. В то же время, по данным мониторов, фиксировались реактивные дроны.
Кроме того, телеграм-каналы сообщили, что после взрыва в Днепре видно задымление.
Атака на Днепр 2 июня — что известно
Этой ночью российская армия атаковала жилой квартал в Днепре. В городе были разрушены и повреждены многоквартирные дома. В частности, сильным разрушениям подвергся четырехэтажный дом. С ночи на месте атаки продолжаются поисковые работы.
В Днепре стремительно растет количество погибших. По состоянию на 13:00 известно о 12 жертвах атаки, среди которых двое детей. Кроме того, около 40 человек травмированы.
Заметим, среду, 3 июня, объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по Днепру.