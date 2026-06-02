После смертельной ночной атаки РФ снова ударила по областному центру: "прилет" в многоэтажку (фото)

Взрыв. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Днем 2 июня в Днепре снова раздались взрывы. Во время атаки прямо посреди дня дрон попал в жилой дом.

Об этом сообщили местные медиа.

«В Днепре раздался взрыв», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Реклама

Последствия атаки

«Снова попадание дроном в жилой дом», — сообщил городской голова Борис Филатов.

Отметим, что глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил удар по городу.

«Россияне снова нанесли удар по Днепру. Поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил он.

Последствия атаки на Днепр днем 2 июня.

Взрывы в Днепре — что известно

Заметим, в областном центре в 13.51 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении БпЛА в направлении города. В то же время, по данным мониторов, фиксировались реактивные дроны.

Реклама

Кроме того, телеграм-каналы сообщили, что после взрыва в Днепре видно задымление.

Задымление в Днепре после атаки РФ. Фото: Днепр Оперативный.

Атака на Днепр 2 июня — что известно

Этой ночью российская армия атаковала жилой квартал в Днепре. В городе были разрушены и повреждены многоквартирные дома. В частности, сильным разрушениям подвергся четырехэтажный дом. С ночи на месте атаки продолжаются поисковые работы.

В Днепре стремительно растет количество погибших. По состоянию на 13:00 известно о 12 жертвах атаки, среди которых двое детей. Кроме того, около 40 человек травмированы.

Заметим, среду, 3 июня, объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по Днепру.

Реклама

Новости партнеров