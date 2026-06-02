В Польше Украине выдвинули ультиматум из-за Волынской трагедии: блокада в ЕС и отключение Starlink

Кшиштоф Босак

В Польше раздались призывы блокировать вступление Украины в Европейский Союз после решения о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почетного наименования «имени Героев УПА».

С таким заявлением выступил вицеспикер польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. RMF24.

По его мнению, Польша должна заблокировать евроинтеграцию Украины, пока Киев, по его словам, не откажется от «культа преступников» и не разблокирует все эксгумации жертв Волынской трагедии.

Предложил прекратить финансирование Starlink

Босак заявил, что Варшава должна перейти к более жестким шагам в отношениях с Украиной.

«Если мы хотим оказывать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние», — сказал польский политик.

Среди предложенных мер он назвал прекращение оплаты систем Starlink, которыми пользуются украинские военные, а также отказ от механизмов совместного финансирования помощи Украине из-за заимствования средств.

Кроме того, лидер «Конфедерации» заявил, что нынешняя политика польских властей якобы создала ситуацию, когда украинская сторона не учитывает позицию польских политиков.

Поводом для заявлений Босака стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени Героев УПА».

Скандал вокруг спецподразделения «Герои УПА»

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с жесткой критикой Владимира Зеленского из-за присвоения подразделения ВСУ названия «Героев УПА».

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал в соцсети X на скандал из-за присвоения элитному подразделению украинских ССО имени Героев УПА. Он призвал президентов Украины и Польши не ссориться из-за истории, ведь от таких споров выигрывает третья сторона.

В МИДе прокомментировали реакцию Варшавы на присвоение украинскому подразделению имени героев УПА.

Напомним, Зеленский предоставил одному из подразделений Вооруженных сил Украины почетное название «Героев УПА». По словам главы государства, это решение было принято «в целях восстановления исторических традиций национальной армии, а также с учетом образцового выполнения поставленных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины».

