Избранник Наталки Денисенко рассекретил, как начались их отношения и когда он влюбился

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Роман украинской актрисы Наталки Денисенко и бизнесмена и манекенщика Юрия Савранского продолжает привлекать внимание поклонников, а на этот раз избранник актрисы впервые признался, когда именно осознал свои чувства к ней.

Пока поклонники внимательно следят за развитием отношений пары и ждут новости о возможной свадьбе, влюбленные все чаще делятся личными моментами. На днях Наталья Денисенко завершила серию творческих вечеров своего поэтического проекта «Наталка-читалка». Поддержать актрису пришел и Юрий Савранский. После мероприятия он опубликовал в соцсетях трогательное сообщение. Именно там манекенщик раскрыл неожиданную деталь их истории любви.

«Я присутствовал на многих твоих вечерах и очень этому рад! На одном из них, собственно, и произошло какое-то осознание неизбежного. Радуюсь, когда вижу, как светятся твои глаза и какая ты счастливая и яркая, когда читаешь стихи. Ты вдохновляешь! Хоть это и последний такой вечер, но убежден, что дальше больше! Люблю», — написал Юрий.

Сообщение Юрия Савранского

Ответ Натальи не заставил себя ждать. Актриса публично обратилась к любимому и поблагодарила его за поддержку, о которой, как оказалось, давно мечтала.

«Люблю тебя. Всегда мечтала, чтобы на моих вечерах у меня была такая поддержка любимого мужчины. Спасибо, что ты есть», — ответила Денисенко.

Наталка Денисенко

Отметим, о романе Натальи Денисенко и Юрия Савранского стало известно после того, как они начали появляться вместе на публике и делиться совместными кадрами. Впоследствии пара перестала скрывать свои отношения. В последнее время поклонники активно обсуждают слухи о возможной свадьбе влюбленных, однако сами они пока не раскрывают всех подробностей.

Напомним, недавно Юрий Савранский впервые раскрыл причину, почему его освободили от службы.

