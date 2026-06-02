- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 2 мин
"Пусть бы они сд**ли": жительница Киева чудом спаслась во время обстрела и эмоционально обратилась к РФ
Россияне в ночь на 2 июня массированно атаковали Киев ракетами различного типа. Оккупанты били по обычным многоэтажным домам.
В Киеве россияне во второй раз атаковали многоэтажку в Подольском районе столицы.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко.
Один из домов, который пострадал из-за атаки РФ, расположен на столичном Виноградаре. Здесь десятки изуродованных авто и квартир. Из-за российских обстрелов здесь пострадал один человек, который находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Жительница квартиры, которую россияне вдребезги разнесли, рассказывает, что только она успела выскочить из дома — раздались сильные взрывы.
«Я бегом и в школу. Пусть бы они сд**ли эти россияне. Чтобы на них с неба все это упало. На его падлючую голову», — говорит женщина, которая осталась без жилья.
Еще один удар пришелся на помещение местного ЖЭКа. Здесь коммунальщики ликвидируют последствия удара.
Всего на Виноградаре из-за российского удара пострадало 13 человек.
Война в Украине: что известно о массированном обстреле Киева 2 июня
Российская армия ночью и утром 2 июня нанесла массированный удар по Киеву.
В результате атаки погибли шесть человек, еще более 60 человек получили ранения, среди пострадавших — трое детей.
Во время удара больше всего пострадал Шевченковский район столицы. Там на месте трагедии погибли люди, которые бежали в укрытие.
▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Атака на Киев, ожесточенные бои, потребность в Patriot и дерби Свитолина-Костюк. ТСН ОНЛАЙН 14:00 2 июня