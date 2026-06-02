"Пусть бы они сд**ли": жительница Киева чудом спаслась во время обстрела и эмоционально обратилась к РФ

Россияне уничтожили квартиру жительницы Киева / © ТСН

В Киеве россияне во второй раз атаковали многоэтажку в Подольском районе столицы.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Один из домов, который пострадал из-за атаки РФ, расположен на столичном Виноградаре. Здесь десятки изуродованных авто и квартир. Из-за российских обстрелов здесь пострадал один человек, который находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Жительница квартиры, которую россияне вдребезги разнесли, рассказывает, что только она успела выскочить из дома — раздались сильные взрывы.

«Я бегом и в школу. Пусть бы они сд**ли эти россияне. Чтобы на них с неба все это упало. На его падлючую голову», — говорит женщина, которая осталась без жилья.

Еще один удар пришелся на помещение местного ЖЭКа. Здесь коммунальщики ликвидируют последствия удара.

Всего на Виноградаре из-за российского удара пострадало 13 человек.

Последствия атаки на Киев / © ТСН

Война в Украине: что известно о массированном обстреле Киева 2 июня

Российская армия ночью и утром 2 июня нанесла массированный удар по Киеву.

В результате атаки погибли шесть человек, еще более 60 человек получили ранения, среди пострадавших — трое детей.

Во время удара больше всего пострадал Шевченковский район столицы. Там на месте трагедии погибли люди, которые бежали в укрытие.

