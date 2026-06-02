Российские беспилотники нашли лазейки: Игнат предупредил об опасной тактике РФ

Беспилотник.

Во время ударов по Украине войска РФ строят сложные маршруты и используют географические особенности местности — ищут лазейки, чтобы их беспилотники добирались до самых отдаленных регионов Украины.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, для беспрепятственного пролета в западные области враг использует приграничные территории стран-соседок. В частности, дроны фиксируют у границ с Беларусью, Молдовой и Румынией.

В то же время, во время движения в направлении Киева захватчики пытаются прятать воздушные цели над водой. В частности, при атаке с севера для этого часто используют Киевское море.

Дроны максимально прижимаются к земле, чтобы украинские радиолокационные станции не могли их вовремя увидеть. Поэтому защитники неба активно привлекают малую авиацию и специальные наземные отряды. Сейчас противодействовать атакам помогают дроны-перехватчики, подразделения малой ПВО и мобильные огневые группы.

«Никто со счетов не списывает мобильные огневые группы. Они на малых высотах достаточно эффективно проявляются. Мы видим сегодня даже в сетях появляется видео, где дрон 10-20 метров пролетает над землей — здесь как раз дело за огневыми группами, которые могут успешно работать на таких расстояниях», — пояснил Игнат.

Напомним, ранее заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров сообщал, что РФ наращивает количество ударных «Шахедов» для атак. Количество одновременно запущенных дронов постоянно растет. Это очень усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Заметим, что во время массированной атаки 2 июня российская армия запустила по Украине 656 БпЛА разных типов — это Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы. Уничтожены 602 беспилотника.

