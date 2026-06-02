Зачем Путин устроил массированный удар по Киеву: генерал раскрыл цель атаки
Российский диктатор Владимир Путин перед очередным массированным ударом по Украине четыре дня угрожал атакой. Основной удар 2 июня пришелся на Киев. Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж поделился, какова была цель Путина этой ночью.
Об этом он рассказал 24 каналу.
Путин преследовал личную цель: чего он хотел от атаки по Киеву 2 июня
В преддверии удара в Кремле провели показательное общение российских генералов с Путиным, где осудили Украину и анонсировали следующие атаки, в частности, по Киеву.
На этот раз россияне снова придумали повод для атаки — удар ВСУ по оккупированному Старобельску Луганской области.
Генерал украинской армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что украинская разведка установила, что в общежитии в Старобельске находились российские военные, поэтому они были законной целью.
В то же время у Путина использовали этот повод как оправдание очередного удара по столице. В конце мая российский МИД «разрывало» от угроз Киеву. Там предупредили о предстоящих атаках и призвали иностранных дипломатов уехать из Киева.
«Путин угрожал 4 дня, официально декларировал эти удары, но не проводил их несколько дней, чтобы держать людей в напряжении или чтобы некоторые расслабились. Россия выбрала крайний вариант — 5-й день для массированного удара. Она копила средства. Видим с предыдущего удара, что также было привлечено огромное количество разноплановых ракет», — сказал Маломуж.
Враг стремился застать киевлян врасплох. Российские оккупанты применили немалый объем баллистических ракет — не менее 33 штук. После этого по Киеву применили еще и ракеты «Циркон».
«Враг действует очень цинично, меняет средства и методику, выявляет украинские системы ПВО, корректирует траектории», — добавил Маломуж.
Россияне пытаются каждый раз нанести коварные удары, поэтому атакуют с разных направлений и выискивают слабые места украинской ПВО.
Кроме Киева сегодня от атаки пострадали Днепр, Харьков и Запорожье. Ранее Путин заявлял об ударах по так называемым «центрам принятия решений». Но на самом деле под прицелом в очередной раз оказались жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.
«Путин хочет запугать граждан Украины, отомстить за то, что у него нет перспектив на фронте. Это одна из его индивидуальных черт. Есть еще одна составляющая, стратегическая, она этим хочет заставить нас к перемирию на его условиях», — добавил генерал.
Кроме того, Путин снова заговорил о том, что Украина должна выйти из Донецкой области. После того как Украина ответила, что это неприемлемо, Путин продолжил циничные атаки.
Николай Маломуж добавил, что у РФ есть до 1200 баллистических и крылатых ракет. Противокорабельных ракет «Циркон» могло остаться до 60 штук. «Кинжалов» Россия имеет около 40, и еще 5 ракет типа «Орешник». Несмотря на все, враг не останавливает производство ракет.
Детали массированного удара РФ по городам Украины
Напомним, в результате российского комбинированного обстрела Украины погибли по меньшей мере 18 человек, а более 100 получили ранения. По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, наибольшие разрушения гражданской инфраструктуры произошли в Киеве, Днепре и Харькове.
Повреждения получили гражданские объекты в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях. На данный момент больше всего жертв зафиксировано в Днепре — там погибли 12 человек. Среди погибших ребенок и заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко, который ехал на вызов.
Известно о людях, пропавших без вести. Их ищут под завалами, потому количество погибших может увеличиться.
В Киеве из-за атаки погибли 6 человек и более 60 получили ранения, среди которых дети в возрасте 3, 11 и 17 лет. Разрушения зафиксированы в 8 районах столицы: больше всего пострадал Подольский район, где частично разрушена девятиэтажка. Под завалами все еще могут быть люди.
Также в столице повреждены жилые дома, учебные и медицинские заведения, автомобили. Возникли масштабные пожары, было перекрыто движение транспорта.