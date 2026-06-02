Нашли тела двух мальчиков, 3 и 8 лет, под завалами могут быть целые семьи: что известно о кровавом ударе РФ

Последствия удара по Днепру / © ТСН

В Днепреиз-за атаки России погибли 12 человек, среди них есть двое детей — мальчики, 3 и 8 лет. Ночью россияне атаковали город ракетами всех типов и ударными дронами.

В областном центре повреждено около 50 домов, разрушено 7. Под завалами могут быть люди.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

В разрушенной многоэтажке во время ракетного удара было несколько семей. Сейчас людей ищут под завалами, они не выходят на связь.

«Тело 3-летнего ребенка нашли утром, а потом еще и соседей — 8-летнего мальчика и его мать. Из всей семьи уцелел только старший сын», — говорит Ольга Павловская.

Родные пострадавших сейчас ждут чуда возле разрушенных домов. Спасатели разбирают завалы и техникой, и вручную.

Спасатель Антон Ярмоленко погиб во время обстрела Днепра. Он направлялся на вызов после очередного удара, когда попал под повторный обстрел.

Враг направил на город ракеты и дроны. Известно о нескольких попаданиях по жилой застройке. Люди говорят, что до сих пор не могут оправиться после тяжелой ночи.

Поисковая операция продолжается до сих пор. Люди и коммунальщики убирают последствия ударов.

Война в Украине: что известно об ударе по Днепру 2 июня

В ночь на 2 июня российская армия мощно атаковала Днепр.

В городе разрушен один из жилых домов. Количество жертв возросло до 12. Поисковые работы продолжаются

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне ударили по городу кассетными боеприпасами, чтобы убить как можно больше гражданских. В качестве доказательства он показал фото асфальта, который полностью побит.

Ранее россияне обстреляли логистические склады сразу нескольких крупных компаний.

