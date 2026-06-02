Анатолий Анатолич приехал на место "прилета" в Киеве и показал жуткие последствия

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский интервьюер и ведущий Анатолий Анатолич приехал на одно из мест вражеского «прилета» в Киеве и показал жуткие последствия.

В ночь на 2 июня РФ массированно обстреляла столицу. К сожалению, попаданий не удалось избежать. Шоумен Анатолий Анатолич прибыл на место, чтобы помочь пострадавшим. Вместе с тем ведущий показал жуткие последствия. Дом посечен обломками, вокруг выбиты окна и изуродованные стены. Анатолий Анатолич говорит, что, к сожалению, после обстрелов, таких мест в Киеве много.

«Одно из мест, где был „прилет“. Дом пострадал очень сильно. Мы привезли сюда раздавать еду. Сколько таких мест по Киеву сегодня… Очень много, к сожалению…», — делится ведущий.

Ведущий также отметил, что выбитые окна — это на самом деле самая маленькая цена обстрела. И пока местные убирают последствия «прилета», Анатолий Анатолич готовит и раздает еду, чтобы помочь в трудной ситуации.

«Выбитые окна — это наименьшая цена этого обстрела, но тоже надо быстро их закрыть досками», — добавил шоумен.

