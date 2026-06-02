Известный украинский ведущий шокировал последствиями ночной атаки РФ: "Мой дом накрыло осколками"

Евгений Фешак

Украинский ведущий и продюсер Евгений Фешак оказался под ударом во время очередной массированной российской атаки на Киевщину в ночь на 2 июня.

Шоумен, который живет недалеко от столицы, рассказал, что пережил по-настоящему тревожную ночь. По его словам, обломки сбитой вражеской цели упали прямо на крышу его частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших, однако дом задело взрывной волной. В фотоблоге Фешак поделился подробностями пережитого и признался, что теперь ему придется ликвидировать последствия обстрела.

«Мой дом накрыло волной осколков. К счастью, это были осколки в свободном падении. Сегодня вечером после работы пойду их собирать по крыше. Наверное, будем делать бусы какие-то», — с иронией отметил ведущий.

Несмотря на пережитый стресс, продюсер призвал украинцев не терять веры и подчеркнул, что страна обязательно выстоит. И пожелал всем хорошего дня.

«В Украине очень много пострадавших, много разрушений. В этой ситуации главное не отчаиваться. Это не компьютерная игра, которую можно поставить на паузу или сохраниться. Мы должны пройти все уровни и безусловно выйти победителями. Слава Украине», — добавил Фешак.

Напомним, в ночь на 2 июня Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине. Под ударом оказались разные регионы государства, в том числе и Киев. В столице и области зафиксировали многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и транспортных объектов. Из-за падения обломков разрушения произошли сразу в нескольких районах города.

