Актриса Ребел Уилсон поделилась милыми фото со своей женой

Ребел Уилсон с женой Рамоной / © Instagram Ребел Уилсон

46-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон опубликовала в своем Instagram серию фото со своей женой — дизайнером Рамоной Агрумой. Они позировали на набережной в Сиднее напротив знаменитого Харбор-Бридж.

Выглядели женщины гармонично, ведь обе были одеты в платья розовых оттенков.

Скорее всего, фото посвящено Pride Month. Это ежегодное международное событие, приходящееся на июнь. Этот период посвящен видимости, правам и культуре ЛГБТК+ сообщества. Его цель — напомнить о важности равенства, свободы и поддержки прав человека для каждого.

Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии 28 сентября 2024-го — они обменялись брачными обетами на острове Сардиния. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери. Семья живет в Лос-Анджелесе и ведет активный и светский образ жизни — часто вместе выходят на красные дорожки мероприятий.

Недавно Ребел и Рамона стали мамами во второй раз. У них родилась дочь, которую назвали Роуз Эстель.

