Королева Летиция в платье-халате цвета спелой вишни появилась на аудиенции во дворце

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Королева впервые появилась в прекрасном красном платье от шведского дизайнера на очень насыщенном утреннем собрании во дворце Сарсуэла.

После встречи с семьей Гримальди королева Летиция провела утро на рабочей встрече. Во дворце Сарсуэла она приняла представителей Mamis Digitales, онлайн-сообщества по обучению, созданного в 2016 году, которое объединяет более 7500 женщин из 54 стран и работает над тем, чтобы открыть возможности для карьерного роста в цифровой сфере для матерей, стремящихся к профессиональному развитию без ущерба для баланса между работой и личной жизнью.

Королева Летиция, князь Альбер II, король Филипп VI и княгиня Шарлин / © Getty Images

Для этой встречи королева Летиция снова выбрала яркое красное платье средней длины от шведского бренда & Other Stories с объемными рукавами три четверти и поясом, подчеркивающим талию. Силуэт с запахом всегда считался одним из самых удачных, поскольку он подчеркивает фигуру, не будучи слишком обтягивающим.

Реклама

К наряду Летиция подобрала нюдовые босоножки тоже от & Other Stories на невысоких каблуках, а также дополнила образ серьгами с тройными кольцами и кольцом на пальце от Coreterno, волосы распустила и сделала выразительный макияж глаз и губ.

Королеа Летиция / © Getty Images

Ранее мы показывали, какие эффектные украшения королева выбрала для встречи с княгиней Монако Шарлин.

Новости партнеров