Укусы насекомых сводят с ума: как остановить зуд и быстро успокоить кожу

Укусы насекомых — почти неизбежная часть жизни. Они обычно небольшие, но могут вызвать зуд, раздражение, покраснение, а иногда и боль. Причина проста, ведь в момент укуса насекомое оставляет в коже слюну или другие вещества, которые запускают иммунную реакцию организма, об этом рассказало издание Real Simple.

В ответ организм выделяет гистамин — химическое соединение, которое расширяет сосуды и вызывает отек и зуд. Именно поэтому даже маленький укус может «пульсировать» и заставлять постоянно его трогать. Хорошая новость в том, что существует немало способов облегчить состояние, от аптечных средств до простых домашних решений.

Что делать сразу после укуса

Один из самых быстрых способов уменьшить реакцию — обработать место укуса спиртом. Он помогает разрушить белки из слюны насекомого, а это уменьшает воспаление, покраснение и зуд.

Дополнительный эффект — охлаждение во время испарения, которое «отвлекает» нервные рецепторы от ощущения зуда. Это может работать даже если укус был замечен не сразу.

Альтернативы спирту

Если спирта нет, помогут другие средства, например, противовоспалительные и те, которые способны успокоить раздраженную кожу.

Еще один вариант — яблочный уксус. Благодаря кислотности и антимикробным свойствам он может уменьшать зуд, жжение и дискомфорт, а также работать как легкий антисептик. Его используют в разведенном виде или как компресс.

Главное правило — не чесать

Врачи отмечают, что самое сложное, но самое важное — сдержать желание чесать укус. Когда мы это делаем, организм выделяет еще больше гистамина, поэтому возникает замкнутый круг, зуд усиливается, а кожа воспаляется еще больше.

В некоторых случаях помогают простые механические барьеры, такие как пластырь или даже перчатки, если руки все есть чешутся потереть укус.

Холод — скорая помощь

Лед или холодный компресс — один из самых простых способов облегчения. Охлаждение «выключает» чувствительность нервных окончаний и временно уменьшает зуд и отек. Это также помогает уменьшить желание чесать, что особенно важно для быстрого заживления.

Кремы и аптечные средства

Гидрокортизоновые кремы — популярный вариант для уменьшения воспаления. Это кортикостероид, который подавляет иммунную реакцию и уменьшает покраснение, отек и зуд.

Также используют кремы с ментолом, камфорой или арникой — они дают охлаждающий или легкий обезболивающий эффект. В то же время некоторые из таких средств могут раздражать кожу, поэтому важно внимательно читать инструкцию.

В некоторых случаях в составе могут быть нестероидные противовоспалительные компоненты. Врачи предостерегают, что не стоит комбинировать различные препараты из этой группы, чтобы избежать передозировки или побочных эффектов.

Таблетки

Антигистаминные препараты блокируют действие гистамина — именно того вещества, которое отвечает за зуд и отек. Они эффективны в качестве профилактики, особенно если известно, что укусов не избежать.

Однако врачи советуют быть осторожными, ведь такие препараты могут вызвать сонливость или взаимодействовать с другими лекарствами.

Также иногда используют обезболивающие и противовоспалительные средства, например, ибупрофен или парацетамол, но они лучше работают с болью, чем с самим зудом.

Домашние успокаивающие средства

Среди натуральных вариантов может выделить алоэ, которое имеет успокаивающий гелевый эффект и помогает коже быстрее восстановиться. Паста из пищевой соды, смешанной с водой может уменьшить зуд и отек благодаря противовоспалительным свойствам. Еще один вариант — паста из овсянки, которая также помогает успокоить раздражение благодаря природным успокаивающим компонентам.

Когда обращаться к врачу

Большинство укусов проходят самостоятельно, но иногда требуется медицинская помощь. Если зуд становится невыносимым или симптомы усиливаются, лучше обратиться к врачу. Тревожными сигналами также являются гной, выделения, лихорадка, озноб или увеличение лимфоузлов. Это может свидетельствовать об инфекции, которая требует лечения.

Укусы насекомых — неприятны, но обычно безопасны. Самое важное — быстро реагировать, уменьшить воспаление и не позволять зуду усиливаться из-за расчесывания. И хотя полностью избежать укусов почти невозможно, контролировать их последствия вполне реально.

