Бамбуковые черви / © Associated Press

Реклама

На фоне климатических изменений, дефицита ресурсов и роста населения мир ищет новые источники пищи. И они буквально под ногами. Съедобные насекомые — часть традиционного рациона в Африке, Азии и Латинской Америке на протяжении веков. Сегодня же наука официально признает их питательной, экологичной и перспективной альтернативой мясу.

В мире употребляют более 2 200 видов съедобных насекомых в 128 странах — больше всего в Азии, Мексике и странах Африки. Издание News Medical объяснило, что съедобные насекомые — это не странный тренд, а серьезный ответ на вопросы питания, экологии и будущего планеты.

Что такое съедобные насекомые

К этой категории относятся:

Реклама

сверчки

кузнечики

мучные черви

личинки жуков

муравьи

термиты

куколки шелкопряда

Их едят целыми, например, жареными, вареными или запеченными, или перерабатывают в муку, пасты, масла и белковые концентраты, которые добавляют в хлеб, пасту, снеки и батончики. В западных странах такой формат снижает психологический барьер и делает насекомых частью привычного рациона.

Питательная ценность

Белок . Насекомые содержат 35-75% белка в сухой базе — это полноценный белок со всеми незаменимыми аминокислотами. По усвояемости он сравним с молоком, соей и мясом.

Жиры . Содержание жиров — 10-50%, причем большинство из них — ненасыщенные жирные кислоты, полезные для сердца. У многих видов преобладают линолевая и а-линоленовая кислоты.

Клетчатка и хитин Насекомые содержат хитин — форму пищевой клетчатки, которая может иметь пребиотический эффект и поддерживать микрофлору кишечника.

Витамины и минералы

Съедобные насекомые — источник:

железа

цинка

кальция

витамина B12

рибофлавина

тиамина

Уровень железа и цинка часто равен или превышает показатели мяса, что особенно важно для регионов с дефицитом микронутриентов.

Экология

Насекомые требуют значительно меньше воды, корма и земли, чем скот, они могут выращиваться на органических отходах, быстро растут и имеют высокий коэффициент преобразования корма в белок. Это делает их идеальными для циркулярной и устойчивой пищевой системы.

Реклама

Впрочем, пока только около 6% съедобных видов выращиваются промышленно, остальные — собираются в дикой природе.

Безопасность и аллергии

В целом съедобные насекомые безопасны при условии правильного выращивания и термической обработки. Однако важно учесть:

возможную перекрестную аллергию у людей с аллергией на морепродукты

риск накопления тяжелых металлов при неправильном выращивании

необходимость контроля микробиологической безопасности

Наука отмечает, что нужны долгосрочные исследования, чтобы полностью оценить последствия регулярного потребления.

Съедобные насекомые — это не экзотика ради хайпа, а высокобелковая, питательная и экологически ответственная пища, которая может стать частью нашего будущего. Готовы ли мы морально — вопрос открытый, готова ли наука — уже да. Возможно, следующий суперфуд будет не в модном смузи, а в протеиновой муке из сверчков.