Королева Камилла в молочно-белом пальто приехала на выставку в музей
Королева Камилла совершила сегодня визит в Бат на юго-западе Англии.
Ее Величество побеседовала с Доном Маккаллином во время посещения недавно завершенной галереи Шредера в музее Холберна, где она осмотрела новые экспозиции, включающие фотографии, сделанные Доном Маккаллином в Бате.
Королева появилась на мероприятии в молочно-белом пальто, которое носила с высокими черными сапогами на каблуках и жемчужными серьгами-висюльками. Камилла выглядела очень женственно, а ее образ дополняла классическая прическа и легкий макияж.
Напомним, недавно королева Камилла в гороховой блузке и сарафане появилась на приеме в Кларенс-хаусе. Мероприятие тогда было посвящено собакам, которых, как известно, королева очень любит.