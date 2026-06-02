В Кремле назвали условие завершения войны «до конца дня»: что требует Путин
Кремль в который раз поставил ультиматум Киеву для завершения войны, которого якобы очень жаждут в Москве.
В Кремле цинично заявили, мол, начатая ими война может закончиться уже сегодня. Впрочем, в то же время Москва озвучила дерзкие условия и ультиматумы.
Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.
В администрации диктатора РФ продолжают цинично утверждать, мол, готовы к миру. Вместо этого ложно добавляют, будто причина — в нежелании украинского президента Владимир Зеленского Песков нагло заявляет, что Киев должен вывести ВСУ с «территорий российских регионов».
Представитель Кремля продолжает утверждать нарратив Владимира Путина, что Россия «хотела бы достичь своей цели мирным путем» и «открыта к переговорам».
В то же время, он обвинил украинскую сторону в якобы «затягивании переговорного процесса» и «отказе от настоящих переговоров». Именно в этом контексте он пригрозил тем, что так называемая «сво» — то есть война — будет продолжаться.
Мирные переговоры – последние новости
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время в Киев и Москву приедет официальная делегация из США. По его словам, этот визит может оживить продолжающиеся сейчас публичные переговоры .
Тем временем The New York Times пишет о том, что команда президента США Дональда Трампа теряет терпение , потому что переговорный процесс фактически зашел в тупик. Хотя существуют заявления о близости договоренностей, реального прорыва между Киевом и Москвой до сих пор нет.
Заметим, глава МИД Андрей Сибига озвучил, на какие компромиссы может согласиться Украина. Он подчеркнул, что из-за неконструктивной позиции Москвы нет прогресса. Страна-агрессорка не демонстрирует желание прибегать к дипломатии, а только усиливает свой террор.