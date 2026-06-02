Почему киевлян не пускали в метро Киева до начала тревоги: что произошло

Люди в киевском метро во время массированных обстрелов / © Getty Images

В Киеве пассажиров не впускали на станции метрополитена до объявления сигнала «воздушная тревога».

Об этом за считанные часы до начала массированной атаки РФ, сообщалось в Сети.

Люди с вещами и животными пришли на станцию «Харьковская», еще до объявления воздушной тревоги, чтобы занять места для ночлега, и как утверждают пользователи, их не пускали на станцию, заставив стоять у турникетов.

Потеря сознания и ожидание перед турникетами

На станции метро «Харьковская» одной женщине стало плохо, и она потеряла сознание рядом с турникетами.

Другие пассажиры требовали от сотрудников полиции немедленно помочь женщине, ведь человек потерял сознание, из-за длительного ожидания разрешения зайти на территорию станции.

Киевляне сообщают, что до объявления тревоги полицейские, которые дежурят в подземке не впустили людей на станцию «Позняки» и «Академгородок». Мол, приходите, когда объявят тревогу.

Это больше всего возмутило граждан, потому что люди ради безопасности пришли в укрытие, а им советуют подождать. А удар был, и тысячи людей скрывались на станциях столичной подземки этой ночью.

Что говорят в полиции: и при чем здесь оплата проезда

ТСН.ua поинтересовался у полиции Киева: почему людей не пустили на станции и с чем это связано.

В полиции Киева предоставили разъяснения относительно инцидента, который произошел на станции столичного метрополитена прошлой ночью.

«Социальными сетями распространяется видео, на котором граждан якобы не пускают в укрытие к одной из станций подземки. Разъясняем, что на момент события, которое освещено на видео, воздушной тревоги не было и станция еще работала для перевозки пассажиров. По правилам метрополитена, граждане беспрепятственно допускаются на станцию во время воздушной тревоги и после завершения перевозки пассажиров в вечернее время. Итак, для прохода на платформу нужно было или оплатить проезд, или дождаться проезда последнего поезда, о чем сотрудник метрополитена т

Там добавляют, что пребывание граждан в вестибюле никто не ограничивал и после завершения перевозок пассажиров поездами метрополитена, всех было допущено для пользования станцией в качестве укрытия.

Война в Украине: что известно о массированном обстреле Киева 2 июня

Российская армия ночью и утром 2 июня нанесла массированный удар по Киеву.

В результате атаки погибли шесть человек, еще более 60 человек получили ранения, среди пострадавших — трое детей.

Очевидцы рассказали, что люди в Шевченковском районе столицы погибли по дороге к укрытию

Также в киевском метро во время воздушных тревог все чаще возникают споры из-за палаток, в которых люди ночуют в укрытиях.Часть киевлян жалуется на нехватку места и конфликты. Власти рассматривают ограничения и проверки.

