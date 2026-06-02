Россия массированно атаковала нефтегазовый объект в Харьковской области: детали

Обстрел РФ

В ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на один из ключевых объектов Группы «Нафтогаз» в Харьковской области. Сначала оккупанты нанесли удар беспилотниками, а примерно через час атаковали тот же объект ракетами.

Об этом сообщает председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

В «Нефтегазе подчеркивают», что такая тактика направлена на нанесение максимального ущерба не только критической инфраструктуре, но и людям, работающим над ликвидацией последствий ударов.

«Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный ущерб не только инфраструктуре, но и спасающим, ремонтирующим и восстанавливающим людям», — отметили в компании.

Там напомнили, что аналогичная тактика уже привела к трагическим последствиям при атаке 5 мая, когда погибли работники предприятия и спасатели ГСЧС.

В компании сообщили, что после предварительных атак были усилены протоколы безопасности для защиты персонала. Благодаря этому во время нынешних обстрелов удалось избежать жертв и пострадавших.

Сейчас специалисты ожидают стабилизации ситуации безопасности, после чего начнут оценку нанесенного ущерба и восстановительные работы.

Ранее говорилось, что вражеские войска нанесли удары по объектам Группы «Нафтогаз» в Харьковской и Сумской областях. В результате атак зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры и пожара. На одном из объектов в Сумской области оккупанты нанесли повторный удар через несколько часов после первой атаки. Информации о пострадавших нет. Специалисты оценивают масштабы разрушений и последствия обстрелов.

