Россияне ударили по девятиэтажке в областном центре Украины: первые детали (фото, видео)

Поврежденный дом в Сумах из-за российской атаки 2 июня / © Сумская ОВА

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 2 июня российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу в Сумах. На месте работают спасатели, предварительно известно о трех пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Утром в Сумах российские войска нанесли удар по жилому сектору. По предварительным данным, травмированы три человека.

Реклама

В результате атаки повреждена кровля жилой девятиэтажки. Спасатели провели обследование территории и оказали необходимую помощь жителям. На месте также работал офицер-спасатель громады.

Кроме того, специалисты ГСЧС с помощью специального оборудования для высотных работ демонтировали аварийные конструкции на техническом этаже и кровле дома.

Последствия утренней атаки на Сумы (5 фото) © Сумская ОВА

Дата публикации 13:37, 02.06.26 Количество просмотров 33 Последствия атаки на Сумы 2 июня сняли на видео

Напомним, в ночь на 2 июня российские дроны также атаковали жилой сектор Сум: зафиксированы попадания в многоэтажку в Заречном районе и частный дом в Ковпаковском, где вспыхнула кровля. Обошлось без жертв и пострадавших.

Заметим, этой же ночью российские захватчики совершили очередную масштабную атаку на Украину, использовав 729 дронов и ракет. В результате вражеских ударов погибли более 10 человек, еще более 100 получили ранения. Продолжаются поисково-спасательные работы. Самый сильный удар получил Киев. В разных регионах страны зафиксированы значительные разрушения, в частности повреждения жилых домов, роддомов, больниц и других гражданских объектов.

Реклама

Новости партнеров