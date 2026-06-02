Атака на Днепр 2 июня.

Дополнено новыми материалами

В ночь на 2 июня российская армия мощно атаковала Днепр. В городе разрушен один из жилых домов. Число жертв возросло до 12. Поисковые работы продолжаются.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«До 12 увеличилось количество погибших из-за вражеской атаки на Днепр. Чрезвычайники извлекли из-под завалов дома тело женщины», — подчеркнул он.

В настоящее время поисково-спасательная операция на месте прилета продолжается.

Заметим, несколько лет назад под завалами этого же дома обнаружили тела двоих детей: мальчика 2023 года рождения и мальчика, которому было восемь лет.

Что известно о пострадавших

В результате российского удара травмированы 37 человек. В частности, четверо детей. Мальчики 6 и 16 лет, а также 13-летняя девочка были госпитализированы, а 14-летняя школьница будет на амбулаторном лечении.

Всего в больницах находятся более 20 пострадавших. У них осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные и акубаротравмы.

Атака на Днепр — что известно

Среди ночи РФ атаковала жилой квартал в Днепре. В городе частично разрушены двухэтажные и четырехэтажные многоквартирные жилые дома, предприятие, уничтожены гаражи и автомобили.

Также в областном центре россияне обстреляли логистические склады сразу нескольких крупных компаний. По данным ГСЧС, огонь мгновенно охватил огромную площадь — более десяти тысяч квадратных метров.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне ударили по городу кассетными боеприпасами, чтобы убить как можно больше гражданских. Как доказательство он показал фото асфальта, полностью избитого.

