Известный певец после слухов о романе с участницей "Холостяка" заинтриговал заявлением о личной жизни

Виталий Островский

Украинский певец Виталий Островский, известный под сценическим псевдонимом Ostrovskyi, впервые за долгое время высказался о личной жизни и объяснил, почему не спешит знакомить поклонников со своей возлюбленной.

Ранее исполнителю неоднократно приписывали роман с финалисткой шоу «Холостяк» Анастасией Половинкиной. Звезд часто видели вместе на различных мероприятиях, а однажды они даже спровоцировали волну обсуждений совместным фото, которое многие восприняли как подтверждение отношений. Впоследствии выяснилось, что это была лишь шутка в рамках развлекательного контента. Сама Анастасия неоднократно подчеркивала, что их с Виталием связывает многолетняя дружба.

Виталий Островский с Анастасией Половинкиной

Сейчас же певец признается, что сознательно держит личную жизнь подальше от посторонних глаз. По словам артиста, он не хочет выносить чувства на публику, пока не будет уверен в серьезности отношений.

«Я пока не раскрываю личную жизнь. Я понял, что пока это не будет настоящая, высокая любовь с путем к детям и семье, то я не раскрою», — поделился исполнитель в комментарии «Насправді Show».

К слову, ранее Виталий Островский неоднократно становился героем обсуждений из-за возможных романов, однако никаких отношений официально не подтверждал.

