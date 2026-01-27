Финалистка "Холостяка-14" Половинкина ответила на слухи о ее романе с певцом: "Сделала выводы"

Анастасия Половинкина и OSTROVSKYI

После участия в романтическом реалити «Холостяк-14» финалистка Анастасия Половинкина продолжает оставаться в центре внимания.

В последнее время в Сети активно обсуждают ее возможные отношения с украинским певцом Виталием Островским, ведь пару неоднократно замечали вместе на публике. В проекте "Тур зірками" Настю прямо спросили, что на самом деле связывает ее с артистом — романтические чувства или просто пиар. В ответ финалистка шоу дала сдержанный комментарий.

По словам Половинкиной, их знакомство с Виталием началось задолго до телевизионного проекта. Она отметила, что общение между ними продолжается уже несколько лет, однако раскрывать детали личной жизни она больше не намерена.

«Мы были знакомы до проекта где-то, наверное, года три-четыре точно. Сейчас мы общаемся, но больше о своей жизни на камеру я не рассказываю», — пояснила Настя.

Анастасия Половинкина

Финалистка также призналась, что участие в популярном шоу существенно повлияло на ее отношение к публичности. После пережитого опыта она пересмотрела собственные границы и больше не готова делиться личным напоказ. Но добавила, что возможно только перед замужеством расскажет о личном.

«Я просто сделала выводы. Теперь, когда будет что прокомментировать, я прокомментирую. Да, теперь стратегия такая», — с улыбкой добавила Половинкина.

