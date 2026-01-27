Фіналістка "Холостяка-14" Половинкіна відповіла на чутки про її роман зі співаком: "Зробила висновки"

Анастасія Половинкіна і OSTROVSKYI

Після участі у романтичному реаліті «Холостяк-14» фіналістка Анастасія Половинкіна продовжує залишатися у центрі уваги.

Останнім часом у Мережі активно обговорюють її можливі стосунки з українським співаком Віталієм Островським, адже пару неодноразово помічали разом на публіці. У проєкті «Тур зірками» Настю прямо запитали, що насправді пов’язує її з артистом — романтичні почуття чи просто піар. У відповідь фіналістка шоу дала стриманий коментар.

За словами Половинкіної, їхнє знайомство з Віталієм почалося задовго до телевізійного проєкту. Вона наголосила, що спілкування між ними триває вже кілька років, однак розкривати деталі особистого життя вона більше не має наміру.

«Ми були знайомі до проєкту десь, мабуть, роки три-чотири точно. Зараз ми спілкуємось, але більше про своє життя на камеру я не розповідаю», — пояснила Настя.

Анастасія Половинкіна

Фіналістка також зізналася, що участь у популярному шоу суттєво вплинула на її ставлення до публічності. Після пережитого досвіду вона переглянула власні кордони й більше не готова ділитися особистим напоказ. Але додала, що можливо лише перед заміжжям розповість про особисте.

«Я просто зробила висновки. Тепер, коли буде що прокоментувати, я прокоментую. Так, тепер стратегія така», — з усмішкою додала Половинкіна.

