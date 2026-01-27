Иво Бобул после 10 лет брака с Сандулесой раскрыл истинную причину разрыва: "Прожила, как мужчина"

Лилия Сандулеса, Иво Бобул

Украинский певец Иво Бобул поделился подробностями своего брака с певицей Лилией Сандулесой и объяснил, почему они разошлись.

Артист рассказал, что отношения были непростыми. И если раньше артист уверял, что причиной разрыва были разные характеры, то сейчас признал, что на отношения также значительно повлияла совместная работа. По словам исполнителя, в отношениях с Сандулесой он стал чувствовать себя как бы в тени и часто шел на уступки не в пользу себе.

«Если кто-то хочет жениться на певице и он тоже музыкант или певец — забудьте об этом. Она тянет одеяло на себя, а вы остаетесь постоянно в холоде и голоде. Будете носить за нее все… Музыкальные произведения будете делать за нее», — подчеркнул Бобул в интервью Дмитрию Гордону.

Лилия Сандулеса и Иво Бобул / © t.me/muzvar_ua

Несмотря на трудности в браке, певец признался, что любил Сандулесу за ее женственность и личные качества. Тем не менее, оглядываясь назад, Бобул радуется за отсутствие детей в их романе: «Детей не завели — слава Богу. Нужно было работать, не было времени. Она, видимо, не хотела, и я не хотел детей с ней, потому что понимал, что это работа, и она не выдержит».

Иво добавил, что развод также стал следствием того, что Сандулеса якобы «свою жизнь прожила как мужчина» и, по его словам, пыталась «тянуть все на себя». Кроме того, певцу не нравилось отношение экс-избранницы к работе. Именно эти обстоятельства заставили музыканта инициировать разрыв.

«Я ей говорил: „Лиля, двух мужчин в семье не бывает. Ты на сцене будь артисткой, а дома — женой. Не надо командовать, я сам знаю, что надо делать. У меня руки не из задницы“. И к тому же мы прок*кали все. Песня „Берег любові“ такой фурор произвела и надо было найти директора, собрать коллектив и катать днем и ночью пока не упадешь со сцены. У нее было по-своему, а я хотел иначе», — рассекретил Иво.

Иво Бобул и Лилия Сандулеса — что известно о бывшем браке звезд

Третий брак Иво Бобула с певицей Лилией Сандулесой продлился 10 лет. Пара развелась в 2002 году. В этот период они выступали дуэтом, а среди самых популярных их совместных хитов — «А липи цвітуть» и «Берег любові». Со временем артист женился в четвертый раз.

В 2022-2023 годах Бобул признавался, что почти не поддерживает контакта с Сандулесой. Но уже в начале 2024 года бывшие супруги впервые после многих лет воссоединились и организовали серию совместных концертов. После тура дороги артистов разошлись.

Напомним, недавно Иво Бобул неоднозначно высказался о песнях Ирины Билык и признался, что бы хотел усовершенствовать.