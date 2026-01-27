Жуткое зрелище: в Одессе побережье усеяно мертвыми морскими коньками

Черное море / © pixabay.com

Реклама

Одесситы публикуют жуткие кадры с побережья города. Да, оно усеяно мертвыми морскими коньками.

Кадры обнародовали в Сети.

На видео видна ужасная картина — десятки мертвых морских коньков. Люди считают, что вскоре в Черном море может не стать дельфином, ведь оно на грани экологической катастрофы.

Реклама

«Я не знаю это экологическая катастрофа или нет, но то, что весь берег усеян погибшими морскими коньками — это не хорошо. Прорыв Херсонской плотины, разлив масла вдоль побережья, танкеры с нефтью, постоянные… Скоро мы и дельфинов не увидим в Черном море», – написал пользователь Threads.

Дата публикации 15:18, 27.01.26 Количество просмотров 29 В Одессе побережье усеяно мертвыми морскими коньками

Реакция Сети

Подрыв Каховской ГЭС — катастрофа планетарного масштаба, которую они устроили сознательно. Тысячи погибших морских коньков на песке, выбрасываемые на берег дельфины из-за разорванных сонарами легких, тонн нефти в дельте Дуная и на одесских пляжах. Это не случайность. Это их природа, оставляющая после себя выжженную пустыню и мертвую воду. ​Они ненавидят все живое. Они боятся нашей свободы, но еще больше они ненавидят саму нашу землю, которая их никогда не примет;

Каждая мина в море, каждое пятно мазута, каждое мертвое существо на берегу — это подпись русского солдата, умеющего только разрушать. ‚Мир должен перестать искать «оттенки серого». Нет никакой политики, есть абсолютное зло, которое совершает террористическое государство Россия. Они должны ответить за каждого убитого украинца, за каждое сожженное дерево и за каждое погибшее существо в нашем море и на суше. Мы не простим. Природа не простит. Земля не простит;

Ясно, что это экологическая катастрофа;

ЭТО НЕ ВОЙНА – ЭТО ЭКОЦИД И ГЕНОЦИД. ЭТО Уничтожение самой жизни. Посмотрите на наши берега. Они больше не пахнут морем. Они пахнут мазутом, гнилью и смертью. То, что сейчас происходит с Черным морем — это приговор русскому меру, который, как саранча, уничтожает все, до чего может дотянуться. Россияне пришли сюда не просто убивать людей. Они пришли убивать будущее. Геноцид, потому что они целенаправленно уничтожают украинцев как народ, стирая наши города с лица земли. Экоцид, потому что они превратили наше море в кладбище;

Божееее, как вред;

Никогда их не видела вживую.

Ранее мы писали, что в Черном море зафиксировали утечку подсолнечного масла из-за разрушения резервуаров. Это серьезная угроза для экосистемы.

«Влияет погода в первую очередь. Будет ли тихое море, будет ли оно штормовое. На сегодняшний день Черное море относительно спокойное. То есть, к сожалению, даже небольшое количество масла, которое будет вредить окружающей среде, будет иметь больший негативный эффект», – отметил декан факультета естественных наук НаУКМА Евгений Хлобистов.