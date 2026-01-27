- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 649
- Время на прочтение
- 1 мин
Тина Кароль высказалась об изменениях в личной жизни и заинтриговала признанием
Певица открыла свое сердце новой любви.
Украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время приоткрыла завесу личной жизни.
Так, певица после долгих лет одиночества заявила, что решилась открыть свое сердце любви. В проекте «Люкс ФМ» Тина призналась, что сейчас она в активном поиске. В частности, об этом свидетельствует ее утвердительный ответ на вопрос, ходит ли она на свидания. Однако подробности звезда оставила только для себя.
К слову, еще в прошлом году, в годовщину смерти мужа Евгения, Тина Кароль опубликовала откровенный пост, в котором призналась, что впервые за много лет почувствовала готовность к новым отношениям. Певица напомнила, что овдовела в 28 лет, и только в 40 осознала, что может позволить себе снова открыться другому мужчине, при этом воспитав взрослого сына.
Впоследствии артистка поделилась, что ей импонируют мудрые, сильные, уравновешенные и спокойные мужчины, и финансовый статус для нее не имеет принципиального значения. В то же время в конце года Кароль объяснила, почему так и не вышла замуж после потери мужа, отметив важность личной свободы, самореализации и умения проживать жизнь во всех ее проявлениях.
Напомним, недавно бывший муж певицы Оксаны Билозир признался, почему они разошлись после 33 лет брака. В то же время Роман Недзельский упрекнул звезду в недавней лжи.