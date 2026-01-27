Тина Кароль высказалась об изменениях в личной жизни и заинтриговала признанием

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время приоткрыла завесу личной жизни.

Так, певица после долгих лет одиночества заявила, что решилась открыть свое сердце любви. В проекте «Люкс ФМ» Тина призналась, что сейчас она в активном поиске. В частности, об этом свидетельствует ее утвердительный ответ на вопрос, ходит ли она на свидания. Однако подробности звезда оставила только для себя.

К слову, еще в прошлом году, в годовщину смерти мужа Евгения, Тина Кароль опубликовала откровенный пост, в котором призналась, что впервые за много лет почувствовала готовность к новым отношениям. Певица напомнила, что овдовела в 28 лет, и только в 40 осознала, что может позволить себе снова открыться другому мужчине, при этом воспитав взрослого сына.

Впоследствии артистка поделилась, что ей импонируют мудрые, сильные, уравновешенные и спокойные мужчины, и финансовый статус для нее не имеет принципиального значения. В то же время в конце года Кароль объяснила, почему так и не вышла замуж после потери мужа, отметив важность личной свободы, самореализации и умения проживать жизнь во всех ее проявлениях.

