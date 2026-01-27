- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 504
- Время на прочтение
- 2 мин
Мощная магнитная буря накроет Землю: когда и чего ожидать
Землю покроет мощная магнитная буря уровня S4.
Землю достигла сильная магнитная буря уровня S4, то есть это четвертый показатель по пятибалльной шкале интенсивности. Очередной всплеск геомагнитной активности ожидается в среду, 28 января.
Об этом сообщили в SpaceWeather .
Как сообщили аналитики, очередную волну магнитных бурь повлечет за собой поток солнечного ветра, исходящего из корональной дыры на Солнце. Она сейчас направлена прямо в сторону нашей планеты. Пока Солнце находится на фазе своего максимального цикла активности. Это приводит к частому появлению пятен и мощных вспышек.
Предыдущие выбросы такой силы привели к появлению полярных сияний, которые жители Украины могли наблюдать в ночном небе.
Магнитные бури — это длительные возмущения геомагнитного поля планеты. Они могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, навигационное оборудование и самочувствие людей.
Особое внимание здоровью следует уделить пожилым людям и метеозависимым лицам. Среди наиболее распространенных симптомов в этот период:
сильная головная боль и головокружение;
быстрая утомляемость и нарушение сна;
тошнота;
боли в суставах.
Медики советуют в дни повышенной солнечной активности уменьшить физические нагрузки, избегать стрессов и соблюдать водный баланс.
Как улучшить свое состояние во время магнитной бури?
Напомним, чтобы чувствовать себя лучше, следует следовать следующим советам:
Слушайте организм: своевременно реагируйте на изменения в настроении или физическом состоянии.
Приоритет для отдыха: замените интенсивные нагрузки на здоровый сон, йогу или медитацию.
Снизьте темп: минимизируйте рабочее давление и избегайте споров, чтобы не провоцировать излишний стресс.
Кислородный режим: легкая прогулка на улице поможет быстрее адаптироваться к геомагнитным колебаниям.
Напомним, в середине января Землю накрыла самая мощная солнечная буря со времен так называемой Большой «Хэллоуинской» бури 2003 года. Несмотря на опасения ученых, серьезных сбоев в работе инфраструктуры не зафиксировали.