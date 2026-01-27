Мощная магнитная буря накроет Землю: когда и чего ожидать

Магнитная буря

Землю достигла сильная магнитная буря уровня S4, то есть это четвертый показатель по пятибалльной шкале интенсивности. Очередной всплеск геомагнитной активности ожидается в среду, 28 января.

Об этом сообщили в SpaceWeather .

Как сообщили аналитики, очередную волну магнитных бурь повлечет за собой поток солнечного ветра, исходящего из корональной дыры на Солнце. Она сейчас направлена прямо в сторону нашей планеты. Пока Солнце находится на фазе своего максимального цикла активности. Это приводит к частому появлению пятен и мощных вспышек.

Предыдущие выбросы такой силы привели к появлению полярных сияний, которые жители Украины могли наблюдать в ночном небе.

Магнитные бури — это длительные возмущения геомагнитного поля планеты. Они могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, навигационное оборудование и самочувствие людей.

Особое внимание здоровью следует уделить пожилым людям и метеозависимым лицам. Среди наиболее распространенных симптомов в этот период:

сильная головная боль и головокружение;

быстрая утомляемость и нарушение сна;

тошнота;

боли в суставах.

Медики советуют в дни повышенной солнечной активности уменьшить физические нагрузки, избегать стрессов и соблюдать водный баланс.

Как улучшить свое состояние во время магнитной бури?

Напомним, чтобы чувствовать себя лучше, следует следовать следующим советам:

Слушайте организм: своевременно реагируйте на изменения в настроении или физическом состоянии.

Приоритет для отдыха: замените интенсивные нагрузки на здоровый сон, йогу или медитацию.

Снизьте темп: минимизируйте рабочее давление и избегайте споров, чтобы не провоцировать излишний стресс.

Кислородный режим: легкая прогулка на улице поможет быстрее адаптироваться к геомагнитным колебаниям.

Напомним, в середине января Землю накрыла самая мощная солнечная буря со времен так называемой Большой «Хэллоуинской» бури 2003 года. Несмотря на опасения ученых, серьезных сбоев в работе инфраструктуры не зафиксировали.