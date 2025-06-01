Магнитная буря / © Associated Press

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В воскресенье, 1 июня, ожидается магнитная буря красного уровня с К-индексом 4,7, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В преддверии солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoagent.

За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, наибольшая из которых М8,2.

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Солнечные вспышки M-класса средние. Вспышка М8,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Магнитная буря — это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Что нужно делать в период магнитной бури

Следить за самочувствием: будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям во время магнитной бури.

Уделить внимание здоровью и отдыху: возможно, вам понадобится больше отдыха и релаксации во время магнитной бури.

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Избегайте стресса и напряжения: старайтесь избегать ситуаций, которые могут вызвать стресс или напряжение. Это может включать в себя избегание конфликтных ситуаций или перегрузок работы в период магнитной бури.

Проведите время на свежем воздухе: для некоторых метеозависимых людей пребывание на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто пребывание на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.