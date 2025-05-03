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Украину 3 мая накрыла мощная магнитная буря: как уберечь себя
Из-за магнитных бурей у людей может ухудшаться самочувствие.
В субботу, 3 мая, будет высока солнечная активность и мощная магнитная буря. Речь идет о красном уровне опасности и К-индексе 5.
Об этом сообщает meteoagent , анализирующий вспышки на Солнце.
Заметим, что последние четыре дня – с 30 апреля солнечная активность увеличилась и достигла снова красных отметок.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, еще одна повторяющаяся корональная дыра становится геоэффективной и усиливает геомагнитную активность. Поэтому начиная с 2 мая и в течение 3, 4 Землю накроет мощная магнитная буря уровня STORM G1. Эксперты прогнозируют затяжной геомагнитный шторм.
Из-за магнитных бурей у людей может ухудшаться самочувствие. В частности, ухудшение здоровья испытывают метеозависимые, пожилые и хронические болезни. Они жалуются на повышенное АД, мигрени, головокружение и снижение работоспособности.
В период магнитных бурь медики советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здоровое питание.