Украину 3 мая накрыла мощная магнитная буря: как уберечь себя

Магнитная буря. / © Credits

Реклама

В субботу, 3 мая, будет высока солнечная активность и мощная магнитная буря. Речь идет о красном уровне опасности и К-индексе 5.

Об этом сообщает meteoagent , анализирующий вспышки на Солнце.

Заметим, что последние четыре дня – с 30 апреля солнечная активность увеличилась и достигла снова красных отметок.

Реклама

Магнитная буря 3 мая. Фото: meteoagent

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, еще одна повторяющаяся корональная дыра становится геоэффективной и усиливает геомагнитную активность. Поэтому начиная с 2 мая и в течение 3, 4 Землю накроет мощная магнитная буря уровня STORM G1. Эксперты прогнозируют затяжной геомагнитный шторм.

Из-за магнитных бурей у людей может ухудшаться самочувствие. В частности, ухудшение здоровья испытывают метеозависимые, пожилые и хронические болезни. Они жалуются на повышенное АД, мигрени, головокружение и снижение работоспособности.

В период магнитных бурь медики советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здоровое питание.