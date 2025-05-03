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РФ вывела в Черное море корабли: какой залп "Калибров"
Утром, 3 мая, в Черном море зафиксированы российские корабли. Для Украины существует угроза обстрела.
Россия вывела в Черное море 3 корабля, являющихся носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 18 ракет.
Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
в Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 18 ракет
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют
в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет
«За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю — 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор, к Азовскому морю — 6 судов, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор», — уточнили в ведомстве.
Напомним, американская делегация в Саудовской Аравии обсуждает с Украиной и Россией возможность расширения «энергетического» режима прекращения огня на Черном море.