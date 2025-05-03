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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ вывела в Черное море корабли: какой залп "Калибров"

Утром, 3 мая, в Черном море зафиксированы российские корабли. Для Украины существует угроза обстрела.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ракетоносители в Черном море

Ракетоносители в Черном море / © armyinform.com.ua

Россия вывела в Черное море 3 корабля, являющихся носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 18 ракет.

Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

  • в Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 18 ракет

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют

  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет

«За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю — 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор, к Азовскому морю — 6 судов, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор», — уточнили в ведомстве.

Напомним, американская делегация в Саудовской Аравии обсуждает с Украиной и Россией возможность расширения «энергетического» режима прекращения огня на Черном море.

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