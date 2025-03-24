США хотят расширить перемирие на Черное море – Госдеп

Американская делегация в Саудовской Аравии обсуждает с Украиной и Россией возможность расширения "энергетического" режима прекращения огня на Черном море.

Об этом на брифинге сообщила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

Брюс отметила, что США хотят "полного возобновления мирной коммерческой деятельности" в Черном море. По ее словам сейчас Вашингтон работает с Россией и Украиной над прекращением огня в Черном море, после чего стороны смогут начать обсуждать дальнейшие вопросы. В частности – полное прекращение огня.

Также читайте Скандальные заявления Уиткоффа: посланник Трампа не знает ключевых фактов о войне в Украине

"Переговорные группы собираются в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня к Черному морю, на пути к полному прекращению огня... Черное море, конечно, является ключом к этому. Мы продолжаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы обязуемся продолжать нашу работу, чтобы преодолеть этот разрыв", – говорит спикер Госдепа.

Напомним, представители России и США провели 24 марта переговоры в Эр-Рияде. Основной темой переговоров стало прекращение огня в Черном море. Представители США провели переговоры с делегацией Украины 23 марта. Ожидается, что по завершении американо-российских переговоров может пройти новая встреча делегаций США и Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.