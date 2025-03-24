У Путина и Трампа есть дедлайн для переговоров: генерал назвал дату

По мнению Романенко, для Трампа дедлайн – это 1 мая. Для Путина – это 20 апреля.

Несмотря на заявление советника Трампа Уолтца, что удары с воздуха по инфраструктуре Украины якобы прекратились, РФ продолжает беспощадно атаковать Украину, а также меняет тактику.

Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годы) генерал Игорь Романенко, передает "Украинское Радио".

По его словам, последние тактические изменения по применению беспилотников со стороны россиян заключаются в том, что противник бьет по наибольшему количеству объектов. РФ может себе это позволить, потому что уже производит в сутки около 150 "шахедов", говорит Романенко.

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Он напомнил, что последнее время в конкретном воздушном ударе враг концентрируется на одном населенном пункте. Это были Кропивницкий, Одесса, Запорожье и Киев.

"Трамп хочет показывать, что по энергетике что-то получили (на переговорах – ред.). Но мы видим это на словах, а по сути ничего. Для россиян болезненными и эффективными являются наши удары по НПЗ и всему тому, что связано с горюче-смазочным материалом. Кроме того, зерновой коридор был совместно с Россией, потом мы решаем без России, и им нужно влиять на это. Все остальное будет тормозиться, пока нам не удастся остановить его продвижение на суше. Тогда он будет вынужден перейти к этим переговорам", – отмечает генерал.

По его мнению, есть дедлайн и для Путина, и для Трампа. Для Трампа – это 1 мая. Для Путина – это 20 апреля. И речь также идет о параде 9 мая. По мнению Романенко, в этих условиях стороны будут пытаться "по максимуму набрать себе активы".

Напомним, что сегодня министр обороны Украины Умеров прибыл в Саудовскую Аравию на новый раунд переговоров с представителями США.

Вчера, 23 марта, в Саудовской Аравии уже прошел один раунд переговоров США и Украины.

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