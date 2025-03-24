Почему РФ перешла к точечным обстрелам городов "Шахедами": объяснение Игната

РФ увеличивает географию обстрелов "Шахедами" и постоянно меняет тактику ударов. В частности, в последние дни враг перешел больше к точечным ударам отдельных городов.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В частности, Игнат прокомментировал, что в последние дни враг перешел больше к точечным ударам отдельных городов. Он напомнил, что за 2024 год оккупанты стали чаще использовать баллистику, не имеющую такой большой дальности (кроме "Кинжала"). Ну и "Шахеды", которые значительно дешевле.

"Если говорить о точечных ударах по городам — то они планируют это всегда. Если возьмем статистику за прошлые годы, всегда у них (россиян — Ред.) является приоритетным там на понедельник — один объект, потом на вторник и так далее они смещают акцент атаки на разные объекты. Это все называется планы их. Силы обороны должны прогнозировать эти планы", - подытожил Игнат.

Напомним, что в последние дни Россия еще больше усилила свои удары. Враг выбирает отдельно взятый город и направляет туда много "Шахедов". За последние дни среди других под вражеские атаки попал Кропивницкий, Одесса, Запорожье и Киев.

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