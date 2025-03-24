Чому РФ перейшла до точкових обстрілів міст "Шахедами": пояснення Ігната

Ігнат прокоментував точкові обстріли міст "Шахедами".
РФ збільшує географію обстрілів "Шахедами" і постійно змінює тактику ударів. Зокрема, в останні дні ворог перейшов більше до точкових ударів окремих міст.
Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Зокрема, Ігнат прокоментував, що в останні дні ворог перейшов більше до точкових ударів окремих міст. Він нагадав, що за 2024 рік окупанти стали частіше використовувати балістику, яка не має такої великої дальності (окрім "Кинджала"). Ну і "Шахеди", які є значно дешевші.
"Якщо говорити про точкові удари по містах – то вони планують це завжди. Якщо візьмемо статистику за минулі роки, завжди в них (росіян – Ред.) є пріоритетним там на понеділок – один об'єкт, потім на вівторок і так далі вони зміщують акцент атаки на різні об'єкти. Це все називається планування їхнє. Сили оборони мусять прогнозувати всі ці удари", – пояснив Ігнат.
Нагадаємо, що останніми днями Росія ще більше посилила свої удари. Ворог вибирає окремо взяте місто і спрямовує туди багато "Шахедів". За останні дні серед інших під ворожі атаки потрапил Кропивницький, Одеса, Запоріжжя і Київ.
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