Путін і Трамп мають дедлайн для переговорів: генерал назвав дату

На думку Романенка, для Трампа дедлайн – це 1 травня. Для Путіна – це 20 квітня.

Попри заяву радника Трампа Волтца, що удари з повітря по інфраструктурі України нібито припинилися, РФ продовжує нещадно атакувати Україну, і навіть змінює тактику.

Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 роки), генерал Ігор Романенко, передає "Українське Радіо".

За його словами, останні тактичні зміни щодо застосування безпілотників з боку росіян полягають в тому, що противник б'є по якомога більшій кількості об'єктів. РФ може собі це дозволити, бо вже виробляє за добу близько 150 "шахедів", каже Романенко.

Також читайте Чому РФ перейшла до точкових обстрілів міст "Шахедами": пояснення Ігната

Він нагадав, що останнім часом у конкретному повітряному ударі ворог концентрується на одному населеному пункті. Це були Кропивницький, Одеса, Запоріжжя і Київ.

"Трамп хоче показувати, що по енергетиці щось здобули (на переговорах – ред.). Але ми бачимо це на словах, а по суті нічого. Для росіян болючими і ефективними є наші удари по НПЗ і всьому тому, що пов'язане з паливно-мастильним матеріалом. Крім того, зерновий коридор був спільно з Росією, потім ми вирішуємо без Росії, і їм треба на це впливати. Все решта буде гальмуватися доти, доки нам не вдасться зупинити його просування на суходолі. Тоді він вимушений буде перейти до цих переговорів", – зазначає генерал.

На його думку, є дедлайн і для Путіна, і для Трампа. Для Трампа – це 1 травня. Для Путіна – це 20 квітня. І також йдеться про парад 9 травня. На думку Романенка, у цих умовах сторони будуть намагатися "по максимуму набрати собі активи".

Нагадаємо, що сьогодні, міністр оборони України Умєров прибув до Саудівської Аравії на новий раунд переговорів із представниками США.

Вчора, 23 березня, у Саудівській Аравії вже відбувся один раунд переговорів США та України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.