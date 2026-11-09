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Морозний удар до -9°: де в Україні слід одягтися тепліше 9 листопада
9 листопада погода здивує контрастом між денними та нічними температурами.
В Україні 9 листопада очікується погода з мінливою хмарністю без опадів. Проте в окремих областях стовпчики термометрів опустяться до істотних мінусових позначок.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
У понеділок в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Вночі температура повітря становитиме від +2° до -3°, а в західних областях стовпчики термометрів покажуть -4…-9°. Вдень повітря прогріється до +3…+8°.
Нагадаємо, згідно з прогнозом погоди, найтепліше 9 листопада буде на півдні — в Одеській та Херсонській областях повітря прогріється до +10°. У Києві вдень очікується +5…+7° без опадів. Водіям радять бути уважними на дорогах через нічні заморозки та можливі ранкові тумани.