Саудовские переговоры завершились: Умеров о первых итогах

Умеров назвал разговор с американцами "конструктивным и содержательным".
В Садовской Аравии завершились украино-американские переговоры по завершению войны в Украине.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, являвшийся участником переговорного процесса.
По его словам, разговор с американской командой был "конструктивным и содержательным". Стороны обсудили "ключевые вопросы, в том числе в энергетической сфере".
"Задача президента Украины Владимира Зеленского – достижение достойного и продолжительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", – сказал Умеров.
Ранее Рустем Умеров рассказал, что на переговорах в Саудовской Аравии сегодня в составе украинской делегации присутствуют специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компоненты.
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