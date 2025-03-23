Саудовские переговоры завершились: Умеров о первых итогах

В Садовской Аравии завершились украино-американские переговоры по завершению войны в Украине.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, являвшийся участником переговорного процесса.

По его словам, разговор с американской командой был "конструктивным и содержательным". Стороны обсудили "ключевые вопросы, в том числе в энергетической сфере".

"Задача президента Украины Владимира Зеленского – достижение достойного и продолжительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", – сказал Умеров.

Ранее Рустем Умеров рассказал, что на переговорах в Саудовской Аравии сегодня в составе украинской делегации присутствуют специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компоненты.

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