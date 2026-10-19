Смертельный праздник: во время давки погибли 19 человек

Давки во время религиозных праздников в Индии случаются регулярно / © Associated Press

Реклама

В результате давки во время индуистского фестиваля Дурга-пуджа в городе Колката погибли по меньшей мере 19 человек, еще 25 получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

По данным полиции, из-за начала дождя толпа побежала прятаться, в результате чего несколько человек упали на дорогу, что привело к давке.

Реклама

После инцидента было рекомендовано временно закрыть наиболее многолюдные местные локации в городе. Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств происшествия и задержали нескольких организаторов павильона и сотрудников частной охраны.

Напомним, в Швейцарии произошла трагедия — во время фестиваля техно «Aarauer Rave» в городе Аарау произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек. Еще пятеро участников получили ранения. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Новости партнеров

Новости партнеров