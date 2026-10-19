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Смертельный праздник: во время давки погибли 19 человек
Расследование должно установить, что именно привело к гибели людей и можно ли было предотвратить трагедию.
В результате давки во время индуистского фестиваля Дурга-пуджа в городе Колката погибли по меньшей мере 19 человек, еще 25 получили травмы и были госпитализированы.
Об этом сообщает Reuters.
По данным полиции, из-за начала дождя толпа побежала прятаться, в результате чего несколько человек упали на дорогу, что привело к давке.
После инцидента было рекомендовано временно закрыть наиболее многолюдные местные локации в городе. Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств происшествия и задержали нескольких организаторов павильона и сотрудников частной охраны.
Напомним, в Швейцарии произошла трагедия — во время фестиваля техно «Aarauer Rave» в городе Аарау произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек. Еще пятеро участников получили ранения. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.