Военный Казахстан. / © Министерство обороны Казахстана

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В Казахстане во время военно-морских учений произошла трагедия: 17 военных унесло в открытое море. По меньшей мере 14 человек из них погибли.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

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Инцидент произошел 24 сентября в Мангистауской области, когда военные выполняли учебно-боевые задачи на побережье. В Минобороны заявили, что из-за внезапного ухудшения погоды 17 человек отнесло в сторону открытого Каспийского моря.

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Поисковую операцию завершили утром 25 сентября. Троих военных удалось спасти, одного из них госпитализировали. Среди погибших — старший лейтенант, сержант и 12 военнослужащих срочной службы.

Для расследования трагедии и помощи семьям погибших была создана правительственная комиссия. Также возбуждено уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения.

Учения «Защита Каспия-2026» стартовали 22 сентября в казахстанском секторе Каспийского моря. В них участвовало более 500 военных, боевые корабли и береговые подразделения Вооруженных сил Казахстана.

Как сообщалось, росСМИ заявили, что РФ готовит еще одну СВО. Путинские РИА Новости выпустили материал с открытыми угрозами вторжения и ядерного удара по стране НАТО, агонически удалив его через несколько часов. Статья внештатного автора Александра Носовича вышла под красноречивым заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой».

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