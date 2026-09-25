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Трагедия во время учений: 14 военных погибли в море
По данным министерства, троих военных удалось спасти.
В Казахстане во время военно-морских учений произошла трагедия: 17 военных унесло в открытое море. По меньшей мере 14 человек из них погибли.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
Инцидент произошел 24 сентября в Мангистауской области, когда военные выполняли учебно-боевые задачи на побережье. В Минобороны заявили, что из-за внезапного ухудшения погоды 17 человек отнесло в сторону открытого Каспийского моря.
Поисковую операцию завершили утром 25 сентября. Троих военных удалось спасти, одного из них госпитализировали. Среди погибших — старший лейтенант, сержант и 12 военнослужащих срочной службы.
Для расследования трагедии и помощи семьям погибших была создана правительственная комиссия. Также возбуждено уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения.
Учения «Защита Каспия-2026» стартовали 22 сентября в казахстанском секторе Каспийского моря. В них участвовало более 500 военных, боевые корабли и береговые подразделения Вооруженных сил Казахстана.
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